Kịp thời khống chế cháy rừng trên núi Rồng ở Nghệ An

Hàng trăm người nhanh chóng dập lửa và khống chế vụ cháy rừng trên núi Rồng, xã Quỳnh Phú (Nghệ An) - khu vực có nhiều diện tích rừng thông lâu năm.

Chiều 7/9, một vụ cháy rừng vừa xảy ra trên núi Rồng, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An - khu vực có nhiều diện tích rừng thông lâu năm. Đám cháy xuất phát từ lưng núi gần khu vực giáp biển và nhanh chóng lan rộng do gió mạnh.

Hàng trăm người gồm lực lượng Bộ đội Biên phòng Quỳnh Thuận, Công an, dân quân và người dân địa phương nhanh chóng triển khai công tác dập lửa. Các biện pháp được áp dụng gồm thu dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa, tiếp cận các điểm cháy nhỏ còn sót lại.

Đám cháy xuất phát từ lưng núi gần khu vực giáp biển và nhanh chóng lan rộng do gió mạnh.

Đến 18h20 cùng ngày, ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú cho biết, vụ cháy cơ bản đã được khống chế. Một số đám cháy nhỏ rải rác vẫn còn âm ỉ, nhưng lực lượng chức năng đang chia thành các tổ, nhóm để tiếp tục dập lửa trong điều kiện gió mạnh và địa hình phức tạp. Vụ cháy chủ yếu xảy ra ở thực bì dưới tán rừng, chưa ảnh hưởng tới rừng già.

Hiện, nguyên nhân và mức thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh. Chính quyền địa phương cũng đã lên kế hoạch cắt cử lực lượng túc trực tại hiện trường để đề phòng các đám cháy bùng phát trở lại.

Theo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, khu vực núi Bản Cờ núi Rồng, gần cửa biển Lạch Quèn, có khoảng gần 30 ha rừng bạch đàn và thông nhựa lâu năm, được đánh giá là vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong: