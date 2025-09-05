Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông khi chữa cháy rừng ở Huế

Khi tiến hành dập đám cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng tràm sản xuất tại xã Phú Vinh (TP Huế), lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể một người đàn ông.

Hạo Nhiên

Ngày 5/9, thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp dập tắt một vụ cháy rừng tại xã Phú Vinh, trong quá trình chữa cháy đã phát hiện thi thể một người đàn ông.

Trước đó, vào khoảng 18h45 ngày 4/9, một đám cháy đã bùng phát tại khu vực rừng tràm sản xuất thuộc thôn 6, xã Phú Vinh, TP Huế.

dap-tat-dam-chay-rung-phat-hien-mot-nguoi-dan-ong-tu-vong-5475-9760.jpg
Lực lượng chức năng đang tiến hành dập lửa.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Bộ đội Biên phòng TP Huế) đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai công tác dập lửa.

Đến 19h13 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khoanh vùng và khống chế.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nam giới. Nạn nhân được xác định là ông Trần Mãi (70 tuổi, người địa phương).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ cháy rừng ở Nghệ An.

(Nguồn: TTXVN)
#Cháy rừng #thi thể #TP Huế #điều tra #hoả hoàn #dập lửa

Bài liên quan

Xã hội

Gần 400 người tham gia chữa cháy rừng ở Huế

Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, vụ cháy rừng ở phường Phong Phú (TP Huế) đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn, không để đám cháy bùng phát trở lại.

Tối 19/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng ở phường Phong Phú.

Theo đó, vụ cháy rừng xảy ra vào lúc 9h30 ngày 19/7, tại lô 95 và lô 101, khoảnh 1, tiểu khu 1 thuộc địa bàn phường Phong Phú, TP Huế.

Xem chi tiết

Xã hội

Xuyên đêm dập tắt đám cháy rừng thông tại Nghệ An

Sáng 4/8, đồng chí Phan Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn đã được dập tắt vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3/8, người dân phát hiện lửa bùng phát tại khu vực rừng thông trên địa bàn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do thời tiết khô nóng, địa hình đồi núi hiểm trở và gió phơn Tây Nam thổi mạnh. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy.

Xuyên đêm, hơn 400 người tham gia khống chế đám cháy tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Xuyên đêm, hơn 400 người tham gia khống chế đám cháy tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời dập tắt đám cháy rừng phòng hộ ở khu vực Đèo Ngang

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp dập tắt đám cháy rừng xảy ra ở khu vực Đèo Ngang.

Tối 11/8, Đồn Biên phòng Ròon (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khống chế thành công vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực Đèo Ngang.

1000026553-2754-5555.jpg
Lực lượng chức năng tham gia dập lửa. Ảnh: Minh Phong.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới