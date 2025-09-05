Phát hiện thi thể người đàn ông khi chữa cháy rừng ở Huế

Khi tiến hành dập đám cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng tràm sản xuất tại xã Phú Vinh (TP Huế), lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể một người đàn ông.

Ngày 5/9, thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp dập tắt một vụ cháy rừng tại xã Phú Vinh, trong quá trình chữa cháy đã phát hiện thi thể một người đàn ông.

Trước đó, vào khoảng 18h45 ngày 4/9, một đám cháy đã bùng phát tại khu vực rừng tràm sản xuất thuộc thôn 6, xã Phú Vinh, TP Huế.

Lực lượng chức năng đang tiến hành dập lửa.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Bộ đội Biên phòng TP Huế) đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai công tác dập lửa.

Đến 19h13 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khoanh vùng và khống chế.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nam giới. Nạn nhân được xác định là ông Trần Mãi (70 tuổi, người địa phương).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

