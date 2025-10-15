Hà Nội

Xã hội

Cảnh sát phát hiện bé gái đi lạc trên đường cao tốc ở Hà Tĩnh

Phát hiện bé gái đi bộ trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh), lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ, đưa tới trụ sở công an xã để bàn giao cho gia đình.

Hạo Nhiên

Ngày 15/10, thông tin từ Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, sau khi phát hiện có một bé gái đi bộ trên cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (thuộc địa phận xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị đã nhanh chóng tiếp cận đưa cháu về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h10 ngày 15/10, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường bộ cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, khi đến Km540, đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phát hiện một bé gái đi lạc trên đường.

68ef0ea9314bc.jpg
Cháu Nguyễn T.H.M. được đưa về nhà an toàn.

Thời điểm này, bé gái tỏ ra hoảng loạn, đói do đi lạc nhiều giờ. Tổ cảnh sát giao thông đã kịp thời động viên, đưa bé gái ra khỏi đường cao tốc an toàn.

Được biết, bé gái tên là Nguyễn T.H.M. (SN 2015, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh). Do ba mẹ mất sớm, hiện hai anh em sống cùng bà nội. Ngày 14/10, cháu M. học xong thì đi bộ vào bệnh viện ở Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để thăm bà ốm. Trên đường về nhà, cháu bị lạc, đi bộ lên cao tốc.

Ngay sau đó, tổ cảnh sát giao thông khẩn trương mua đồ ăn và đưa cháu M. về trụ sở công an xã để bàn giao cho gia đình.

Nguồn: ĐTHĐT.
