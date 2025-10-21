Hà Nội

Xã hội

Kịp thời giúp đỡ, bàn giao an toàn cô gái trẻ đi lạc cho gia đình ở Hà Nội

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự , Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Hồng Vân phát hiện một nữ giới đi lạc, có biểu hiện lo lắng...

Gia Đạt

Ngày 21/10, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, vào sáng ngày 20/10/2025, Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Hồng Vân (TP Hà Nội) phát hiện một nữ giới đi lạc, có biểu hiện lo lắng, không xác định được nơi cư trú và người thân.

capture.png
Công an xã Hồng Vân giúp đỡ, bàn giao an toàn chị N.N.A cho gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hồng Vân đã bố trí nơi nghỉ, chăm sóc, ổn định tâm lý người đi lạc, đồng thời tiến hành xác minh nhân thân, tìm kiếm thông tin liên quan. Quá trình rà soát, lực lượng Công an xác định nữ giới là N.N.A (SN: 2003), là con của chị N.T.H (SN: 1968, trú tại xã Hòa Xá, TP Hà Nội). Gia đình cho biết N.N.A rời khỏi nhà nhiều ngày nay và đã tích cực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Nhận được thông tin từ Công an xã Hồng Vân, trưa cùng ngày, chị N.T.H đã đến trụ sở Công an xã làm thủ tục tiếp nhận người thân và đưa về nhà an toàn. Đồng thời, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hồng Vân đã kịp thời giúp đỡ, chăm sóc, hỗ trợ người thân của gia đình.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#Hà Nội #Cô gái lạc #An ninh trật tự #Cảnh sát #Giúp đỡ

Trước tình hình ảnh hưởng do mưa lũ, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã khẩn trương vào cuộc, họ không chỉ mang trên vai nhiệm vụ khôi phục điện, mà còn mang đến niềm tin và sự sẻ chia cho người dân vùng ngập tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc (tỉnh Thái Nguyên).