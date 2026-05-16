Diễn viên nào để lại dấu ấn sâu đậm khi vào vai Bác Hồ?

Đạo diễn Trần Lực, NSND Bùi Bài Bình và cố nghệ sĩ Tiến Hợi đều được đánh giá cao khi đóng vai Bác Hồ.

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng lớn của văn học nghệ thuật, đặc biệt ở lĩnh vực điện ảnh và sân khấu.

Cố nghệ sĩ Tiến Hợi hơn 40 lần hóa thân Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cố nghệ sĩ Tiến Hợi là diễn viên để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả khi đóng vai Bác Hồ. Theo VOV, nam diễn viên hàng trăm lần vào vai Bác Hồ trong các sự kiện chương trình lễ hội, lễ kỷ niệm, hơn 40 lần vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các phim truyền hình, điện ảnh, kịch.

Nghệ sĩ Tiến Hợi đóng vai Bác Hồ trong các vở kịch “Đêm trắng”, “Xin lĩnh án tử hình”, các phim “Hà Nội mùa đông năm 46”, “Hẹn gặp lại Sài Gòn”.

Trong cuộc phỏng vấn, nam nghệ sĩ cho biết, thời gian đầu khi được giao vai diễn, ông thực sự lo lắng, sợ mình không thể diễn thành công vai diễn Bác Hồ. Nghệ sĩ Tiến Hợi dành cả tháng xem băng tư liệu về Bác để học dáng đi, dáng ngồi làm việc.

Nam nghệ sĩ cố gắng luyện tập từ ngoại hình, giọng nói, phong cách từ đó biến thành nội tâm của nhân vật và toát lên thần thái trong vai diễn.

NSND Đặng Nhật Minh - đạo diễn phim “Hà Nội mùa đông năm 46” chia sẻ trên Thể Thao Văn Hoá, nghệ sĩ Tiến Hợi diễn chân thật và quan trọng là giống nhất trong cả ngoại hình lẫn tiếng nói.

Nghệ sĩ Tiến Hợi đảm nhận vai Bác Hồ trong "Hà Nội mùa đông năm 46". Ảnh: Thể Thao Văn Hoá.

Nghệ sĩ hóa trang Vương Đạm Thủy - vợ nghệ sĩ Tiến Hợi đứng sau tạo hình nam diễn viên khi đóng vai Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chia sẻ trên Vietnamnet năm 2020, Vương Đạm Thủy cho biết, chồng bà là người nghiên cứu hình tượng Bác trong phim hoặc kịch bản nên thường xuyên đóng góp mỗi lần bà hóa trang.

Tháng 2/2022, nghệ sĩ Tiến Hợi qua đời khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đều vô cùng tiếc thương.

Nghệ sĩ Tiến Hợi khi hoá trang vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV.

Đạo diễn Trần Lực được khen lột tả được cái thần của Bác Hồ hồi trẻ

Nghệ sĩ Trần Lực đảm nhận vai Nguyễn Ái Quốc trong phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong". Vai diễn mang lại cho ông giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích tại giải Mai Vàng 2003.

Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Trần Lực cho biết: “Mỗi nghệ sĩ có một cách thể hiện riêng của mình, có những người dùng ngoại hình giống Bác, từ dáng đi, cử chỉ, khuôn mặt để tái hiện lại nhân vật và khán giả cũng đón nhận điều đó nhưng tôi lại đi sâu vào việc khai thác nội tâm nhân vật nhiều hơn.

Để làm được việc đó, tôi cùng đạo diễn đã xem rất nhiều những tư liệu về Bác, vào Bảo tàng Hồ Chí Minh để tìm lại những hoạt động thời trẻ của Bác từ Pháp cho tới khi về đến Hong Kong.

Đặc biệt là những hoạt động sau khi về nước, những bộ phim tài liệu chân thật về Bác cũng được tôi nghiên cứu rất kỹ, quan sát và nhập tâm vào nhân vật.

Hơn nữa, tinh thần lãnh tụ được toát ra từ Bác là một điểm mấu chốt của nhân vật, tôi phải làm thế nào thể hiện ra một cách tự nhiên nhất, từ sự giản dị trong lối sống, cho tới tình cảm bao la của Bác dành cho đất nước từ trong chính những hành động đời thường, ánh mắt, cử chỉ. Làm sao để diễn xuất nội tâm một cách tự nhiên nhất mà không bị đi theo lối mòn nào cả là cách mà tôi đưa nhân vật của mình lên phim”.

Tạo hình của đạo diễn Trần Lực trong vai Bác Hồ thời trẻ. Ảnh: Vietnamnet.

Trần Lực dành lời khuyên cho các diễn viên trẻ thể hiện những vai mang tính nghệ thuật như vai Nguyễn Ái Quốc: “Tôi chỉ muốn khuyên các bạn khi đóng bất kỳ một vai nào, cần tìm hiểu thật kỹ nhân vật của mình. Không chỉ riêng nhân vật Nguyễn Ái Quốc, bất kỳ nhân vật nào cũng cần sự nhập tâm, yêu nhân vật đó.

Đôi khi phải hy sinh, bỏ nhiều công sức để tập trung cao độ hoàn thành cũng như sáng tạo vai diễn tốt nhất, tìm ra cách nhập vai hoàn chỉnh nhất. Đó gọi là sự tỉ mẩn, tận tâm cho nghề. Tôi mong thế hệ diễn viên trẻ tiếp bước đều có thể có những phẩm chất tốt đẹp này”.

NSND Bùi Bài Bình chắt lọc từ cách diễn của người đi trước

NSND Bùi Bài Bình vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ phim điện ảnh “Nhà tiên tri”. Ông chia sẻ trên Dân Việt về hậu trường đóng phim: “Thể hiện những con người bình thường dễ hơn vì cuộc đời họ có hỉ nộ ái ố, có thăng trầm, đổ vỡ. Nhưng Bác Hồ là một vĩ nhân với cuộc đời quá đỗi trong sáng, trọn kiếp lao tâm khổ tứ vì nước, vì dân.

Ngoài việc phải ép cân từ 55kg xuống 49kg để có vóc dáng tương đồng với Người thời kỳ ở Chiến khu Việt Bắc, cái khó nhất là lột tả được thần thái của Bác: một con người vô cùng nghiêm khắc, quyết liệt với kẻ thù nhưng lại vô cùng ấm áp, chân tình với đồng bào, chiến sĩ.

Để làm được điều đó không có bí quyết nào ngoài kỹ năng nghề nghiệp và sự nghiên cứu nghiêm túc. Tôi phải chắt lọc từ cách diễn của người đi trước, đồng thời đọc rất nhiều tài liệu trong và ngoài nước để tìm ra những góc nhìn sâu sắc, những chi tiết đắt giá nhất nhằm tạo nên nét riêng cho nhân vật của mình”.