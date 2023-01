Vướng mắc dự án Bách Đạt An: Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo “nóng”

Ở diễn biến khác, trước đó, tháng 7/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã xử phạt 600 triệu đồng đối với Công ty CP Bách Đạt An do vi phạm không có báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Từ giữa năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam đã thống nhất đưa các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Thời gian qua, người dân mua đất nền tại các dự án của Công ty CP Bách Đạt An trong Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc ròng rã cầu cứu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Theo UBND tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân xuất phát từ việc Công ty CP Bách Đạt An là chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam là đơn vị trực tiếp ký hợp đồng môi giới, phân phối đất nền và người dân đã ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư, góp vốn, đặt cọc giữ chỗ khi các dự án hồ sơ pháp lý chưa đảm bảo, chưa được Nhà nước giao đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa được đầu tư hoàn thiện, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước…

Bên cạnh đó, việc chủ đầu tư chưa đánh giá được những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện nên dự án kéo dài, không đảm bảo các điều kiện để được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó chậm thực hiện cam kết với người đã ký hợp đồng.