Theo báo chí Nga đưa tin, trong chiến dịch tràn ngập Soledar của quân đội Nga, một thị trấn quan trọng ở phía đông Ukraine, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất lớn về quân số và vũ khí trang bị; trong đó có nhiều đơn vị tinh nhuệ Ukraine, bị quân Nga đánh thiệt hại nặng. Nhiều binh lính Ukraine đã bị bắt làm tù binh tại Soledar, phần lớn là quân số của Lữ đoàn cơ động đường không số 77 tinh nhuệ của Ukraine. Theo trang web topwar.ru, lực lượng này được thành lập trên cơ sở trung tâm huấn luyện Số 199 của Lực lượng tấn công đường không ở Zhytomyr, phía đông bắc Ukraine. Lữ đoàn 77 được biên chế ít nhất ba tiểu đoàn và được trang bị xe tăng và phương tiện chiến đấu do phương Tây cung cấp. Những người lính của Lữ đoàn 77 mặc đồng phục của Lực lượng Nhảy dù Ukraine, với trang phục là chiếc mũ nồi màu đỏ thẫm trên đầu. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 77 đều được huấn luyện bởi các chuyên gia quân sự người Anh. Tuy nhiên những "tinh hoa" Ukraine, được đào tạo ở nước ngoài này, không vì thế mà trở nên “tinh nhuệ” hơn, vì hầu hết đều bị bao vây và hạ gục bởi quân thuộc lực lượng bán quân sự Wagner của Nga. Nhiều người khác đã bị bắt. Yevgeny Prigozin, người sáng lập Công ty quân sự Wagner của Nga cho biết vào ngày 11/1 rằng, những người lính Ukraine tại Soledar cố chống cự và không chịu đầu hàng đã bị tiêu diệt. Theo RIA Novosti, Prigozin cho biết, lực lượng của ông đã tiêu diệt khoảng 500 lính Ukraine, ngoan cố không chịu đầu hàng. Một phương tiện truyền thông khác của Nga "Pravda" cũng đưa tin rằng, một số binh sĩ Ukraine bị bao vây nhưng không chịu đầu hàng đã tự vẫn. Để cứu vát tình hình, quân đội Ukraine ra sức phản công. Cũng có thông tin cho rằng, bộ chỉ huy Miền Đông của quân đội Ukraine, đã cố gắng phản công để ngăn chặn bước tiến của lực lượng bán quân sự Wagner tại Soledar và phá vòng vây cho những lực lượng tàn dư còn lại, bị mắc kẹt trong thành phố; nhưng nỗ lực này đã kết thúc với thương vong lớn hơn. Vào sáng ngày 10/1, Bộ chỉ huy miền Đông của Quân đội Ukraine đã cố gắng mở một cuộc phản công để phá vỡ vòng vây và giải cứu quân Ukraine bị bao vây ở Soledar. Quân số tham gia chiến dịch này, gồm Lữ đoàn 46 và 77 của Ukraine. Mặc dù số lượng "đội cứu hộ" do quân đội Ukraine cử đến rất ít, nhưng cả hai lữ đoàn đã tham chiến đều không được hỗ trợ hỏa lực. Ban đầu, lực lượng giải cứu được lên kế hoạch hỗ trợ pháo binh và Lữ đoàn xe tăng 17, nhưng điều này đã không xảy ra; vì hầu hết pháo binh Ukraine tại khu vực, đã bị áp chế mạnh bởi hỏa lực của quân Nga. Ngoài ra, lực lượng phản công do phía Ukraine cử đến thậm chí còn không có đại đội trưởng hay tiểu đoàn trưởng; vũ khí trang bị cũng hạn chế, khi chỉ có mấy xe bọc thép chở quân VAB của Pháp và xe Wolfhound chống mìn của Anh. Điều không may hơn nữa cho họ là quân Nga đã phát hiện ra họ và sau đó điều máy bay cường kích Su-25 tấn công. Các phương tiện truyền thông có liên quan của Nga kết luận rằng, nhìn chung, cuộc phản công “giải cứu” của Ukraine đã kết thúc với tổn thất khoảng 200 người, và tàn quân của Lữ đoàn 46 và 77 buộc phải rút lui về Paraskovievka ở Donetsk. Cùng lúc đó, phóng viên quân sự Nga Alexander Sladkov đã thực hiện một cuộc phỏng vấn tại chỗ tại mặt trận Soledar; phóng viên chiến trường này đã “vô cùng ấn tượng” trước nhịp độ truy quét của liên quân Nga. Vào ngày 10/1, phía Ukraine thừa nhận rằng, Yuri Alexandrovich Yurchik, tham mưu trưởng hiện nay của đơn vị phản ứng nhanh "Dozor", thuộc Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, người đã từng chiến đấu ở Soledar vài ngày trước, đã bị hy sinh bởi hỏa lực pháo binh quân Nga. Ông Yurchik mặc dù chỉ có cấp hàm đại tá, và mặc dù trong hàng ngũ Ukraine có các tướng lĩnh, ngoại trừ tướng Zaluzhny và một số người mang hàm thiếu tướng, còn các sĩ cao cấp trở xuống trong Quân đội Ukraine cơ bản là cấp bậc đại tá. Nói cách khác, trong lực lượng quân đội chiến đấu ở tiền tuyến, cấp bậc cao nhất trong quân đội Ukraine là đại tá. Vị trí do đại tá nắm giữ về cơ bản là vị trí chỉ huy lữ đoàn (cũng là đơn vị tổ chức cao nhất hiện nay của Quân đội Ukraine). Ông Yurchik - được đánh giá là "con cá lớn" có cấp bậc cao nhất, trong số tất cả các sĩ quan cao cấp của Quân đội Ukraine, bị quân đội Nga loại khỏi vòng chiến đấu, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra.

Theo báo chí Nga đưa tin, trong chiến dịch tràn ngập Soledar của quân đội Nga, một thị trấn quan trọng ở phía đông Ukraine, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất lớn về quân số và vũ khí trang bị; trong đó có nhiều đơn vị tinh nhuệ Ukraine, bị quân Nga đánh thiệt hại nặng. Nhiều binh lính Ukraine đã bị bắt làm tù binh tại Soledar, phần lớn là quân số của Lữ đoàn cơ động đường không số 77 tinh nhuệ của Ukraine. Theo trang web topwar.ru, lực lượng này được thành lập trên cơ sở trung tâm huấn luyện Số 199 của Lực lượng tấn công đường không ở Zhytomyr, phía đông bắc Ukraine. Lữ đoàn 77 được biên chế ít nhất ba tiểu đoàn và được trang bị xe tăng và phương tiện chiến đấu do phương Tây cung cấp. Những người lính của Lữ đoàn 77 mặc đồng phục của Lực lượng Nhảy dù Ukraine , với trang phục là chiếc mũ nồi màu đỏ thẫm trên đầu. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 77 đều được huấn luyện bởi các chuyên gia quân sự người Anh. Tuy nhiên những "tinh hoa" Ukraine, được đào tạo ở nước ngoài này, không vì thế mà trở nên “tinh nhuệ” hơn, vì hầu hết đều bị bao vây và hạ gục bởi quân thuộc lực lượng bán quân sự Wagner của Nga. Nhiều người khác đã bị bắt. Yevgeny Prigozin, người sáng lập Công ty quân sự Wagner của Nga cho biết vào ngày 11/1 rằng, những người lính Ukraine tại Soledar cố chống cự và không chịu đầu hàng đã bị tiêu diệt. Theo RIA Novosti, Prigozin cho biết, lực lượng của ông đã tiêu diệt khoảng 500 lính Ukraine, ngoan cố không chịu đầu hàng. Một phương tiện truyền thông khác của Nga "Pravda" cũng đưa tin rằng, một số binh sĩ Ukraine bị bao vây nhưng không chịu đầu hàng đã tự vẫn. Để cứu vát tình hình, quân đội Ukraine ra sức phản công. Cũng có thông tin cho rằng, bộ chỉ huy Miền Đông của quân đội Ukraine, đã cố gắng phản công để ngăn chặn bước tiến của lực lượng bán quân sự Wagner tại Soledar và phá vòng vây cho những lực lượng tàn dư còn lại, bị mắc kẹt trong thành phố; nhưng nỗ lực này đã kết thúc với thương vong lớn hơn. Vào sáng ngày 10/1, Bộ chỉ huy miền Đông của Quân đội Ukraine đã cố gắng mở một cuộc phản công để phá vỡ vòng vây và giải cứu quân Ukraine bị bao vây ở Soledar. Quân số tham gia chiến dịch này, gồm Lữ đoàn 46 và 77 của Ukraine. Mặc dù số lượng "đội cứu hộ" do quân đội Ukraine cử đến rất ít, nhưng cả hai lữ đoàn đã tham chiến đều không được hỗ trợ hỏa lực. Ban đầu, lực lượng giải cứu được lên kế hoạch hỗ trợ pháo binh và Lữ đoàn xe tăng 17, nhưng điều này đã không xảy ra; vì hầu hết pháo binh Ukraine tại khu vực, đã bị áp chế mạnh bởi hỏa lực của quân Nga. Ngoài ra, lực lượng phản công do phía Ukraine cử đến thậm chí còn không có đại đội trưởng hay tiểu đoàn trưởng; vũ khí trang bị cũng hạn chế, khi chỉ có mấy xe bọc thép chở quân VAB của Pháp và xe Wolfhound chống mìn của Anh. Điều không may hơn nữa cho họ là quân Nga đã phát hiện ra họ và sau đó điều máy bay cường kích Su-25 tấn công. Các phương tiện truyền thông có liên quan của Nga kết luận rằng, nhìn chung, cuộc phản công “giải cứu” của Ukraine đã kết thúc với tổn thất khoảng 200 người, và tàn quân của Lữ đoàn 46 và 77 buộc phải rút lui về Paraskovievka ở Donetsk. Cùng lúc đó, phóng viên quân sự Nga Alexander Sladkov đã thực hiện một cuộc phỏng vấn tại chỗ tại mặt trận Soledar; phóng viên chiến trường này đã “vô cùng ấn tượng” trước nhịp độ truy quét của liên quân Nga. Vào ngày 10/1, phía Ukraine thừa nhận rằng, Yuri Alexandrovich Yurchik, tham mưu trưởng hiện nay của đơn vị phản ứng nhanh "Dozor", thuộc Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, người đã từng chiến đấu ở Soledar vài ngày trước, đã bị hy sinh bởi hỏa lực pháo binh quân Nga. Ông Yurchik mặc dù chỉ có cấp hàm đại tá, và mặc dù trong hàng ngũ Ukraine có các tướng lĩnh, ngoại trừ tướng Zaluzhny và một số người mang hàm thiếu tướng, còn các sĩ cao cấp trở xuống trong Quân đội Ukraine cơ bản là cấp bậc đại tá. Nói cách khác, trong lực lượng quân đội chiến đấu ở tiền tuyến, cấp bậc cao nhất trong quân đội Ukraine là đại tá. Vị trí do đại tá nắm giữ về cơ bản là vị trí chỉ huy lữ đoàn (cũng là đơn vị tổ chức cao nhất hiện nay của Quân đội Ukraine). Ông Yurchik - được đánh giá là "con cá lớn" có cấp bậc cao nhất, trong số tất cả các sĩ quan cao cấp của Quân đội Ukraine, bị quân đội Nga loại khỏi vòng chiến đấu, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra.