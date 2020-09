Vụ Tứ giác Bến Thành: Soi “nợ nần”, nguồn vốn của Saigon Glory/Bitexco

Mới đây, UBND TP HCM đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Saigon Glory - chủ đầu tư dự án cao ốc khu tứ giác Bến Thành (The Spirit of Saigon), phải khắc phục khẩn cấp các hạng mục của Bảo tàng Mỹ thuật, do trong quá trình thi công dự án này đã khiến tòa nhà Bảo tàng Mỹ thuật (quận 1 bị nứt tường, lún nền, bong tróc nhiều nơi, tường rào bị nghiêng ra ngoài, có khả năng sụp đổ...