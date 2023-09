Vì sao loạt cổ phiếu HPX, IBC, AGM, TGG và TTB bị đình chỉ giao dịch?

Trong đó với cổ phiếu HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát, hiện cổ phiếu này đang trong diện hạn chế giao dịch do công ty chậm nộp BCTC năm 2022 đã kiểm toán quá 45 ngày so với quy định.



Sau đó, Sở tiếp tục có công văn nhắc nhở HPX về việc chậm công bố BCTC quý 2/2023 và BCTC soát xét bán niên 2023, tuy nhiên công ty vẫn chưa công bố báo cáo soát xét bán niên. Do đó, Sở quyết định chuyển cổ phiếu HPX từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch.

Tương tự, đến thời điểm hiện nay CTCP Đầu tư Apax Holding vẫn chưa công bố BCTC quý 2/2023 và BCTC soát xét bán niên 2023. Do đó, IBC cũng bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang hiện cũng chưa công bố BCTC soát xét bán niên 2023 dù Sở đã có nhắc nhở, do đó, AGM bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Còn với TGG của CTCP The Golden Group, nguyên nhận bị hạn chế giao dịch do chậm công bố BCTC năm 2022 đã kiểm toán. Còn đến hiện tại vẫn chưa công bố BCTC soát xét bán niên 2023, do đó TGG cũng bị chuyển từ diện đình chỉ giao dịch sang hạn chế giao dịch.

Tập đoàn Tiến Bộ cũng chưa công bố BCTC soát xét bán niên 2023 nên cũng nằm trong diện bị đình chỉ giao dịch. Ngoài ra, cổ phiếu TTB tiếp tục bị đình chỉ giao dịch theo quyết định ngày 30/6/2023 của HOSE, quyết định này dựa trên yêu cầu của UBCKNN.

Do vậy, việc xem xét đưa cổ phiếu TTB ra khỏi diện đình chỉ giao dịch sẽ căn cứ vào tình hình khắc phục tất cả các nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị đình chỉ giao dịch nêu trên.