Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, địa chỉ tại tầng 7, tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.



Chứng khoán Mirae Asset bị xử phạt tiền 112,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng khi không thực hiện chính xác lệnh giao dịch của khách hàng theo quy định.

Cụ thể, Mirae Asset đã nhận lệnh và đặt lệnh cho giao dịch bán cổ phiếu Công ty CP Lizen (mã: LCG) của ông Nguyễn Văn Nghĩa trong thời gian từ ngày 8/6/2023 - 16/6/2023 nhưng Mirae Asset đã thực hiện giao dịch mua 20.000 cổ phiếu LCG vào ngày 9/6/2023 không đúng lệnh giao dịch của khách hàng. Ngoài ra, công ty chứng khoán này cũng đã bán vượt quá khối lượng đăng ký giao dịch của khách hàng là 20.000 cổ phiếu LCG.

Về phía LCG, cùng khoảng thời gian từ 8/6 đến 16/6, ông Nguyễn Văn Nghĩa, thành viên HĐQT Công ty CP Lizen đã báo cáo hoàn tất bán 5 triệu cổ phiếu LCG nhằm giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn gần 9,8 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 5,1% vốn và vẫn là cổ đông lớn duy nhất hiện tại ở LCG. Trước giao dịch, ông Nghĩa giữ gần 14,8 triệu cổ phiếu LCG (tỷ lệ 7,71%). Khả năng cao Mirae Asset đã thực hiện sai lệnh bán của vị lãnh đạo LCG này.

Trước sai phạm đặt lệnh cổ phiếu bị phạt, Chứng khoán Mirae Asset lỗ, lãi ra sao? (ảnh minh họa: Internet).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2023, doanh thu và lãi sau thuế của Chứng khoán Mirae Asset đều đi lùi so với cùng kỳ. Cụ thể, tính đến cuối quý II/2023, tổng doanh thu hoạt động của Chứng khoán Mirae Asset là 607,2 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 337 tỷ đồng, doanh thu môi giới chứng khoán đạt 135,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 20% so với cùng kỳ. Hoạt động tự doanh cũng kém sắc so cùng kỳ, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 26 tỷ đồng, giảm 57%.

Về chi phí, lỗ từ tài sản tài chính FVTPL giảm đáng kể 87% so với cùng kỳ, xuống còn gần 10 tỷ đồng; chi phí môi giới chứng khoán giảm 24%, xuống còn 132,5 tỷ đồng. Nhưng chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu tăng mạnh, ghi nhận 251 tỷ đồng trong quý II/2023, tăng 89%. Tổng chi phí hoạt động quý II/2023 của Chứng khoán Mirae Asset ghi nhận đạt 399 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí và thuế, quý II/2023, lãi sau thuế của của Chứng khoán Mirae Asset đạt 136 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu hoạt động của Chứng khoán Mirae Asset đạt 1.169 tỷ đồng và lãi sau thuế 264 tỷ đồng, tương ứng giảm 16% và 43% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân sự sụt giảm lợi nhuận này là do doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đi xuống, giảm 41% so với cùng kỳ còn 240 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động, chi phí quản lý công ty chứng khoán cũng tăng nhẹ lần lượt lên mức 761,2 tỷ đồng và 61,5 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2023, tổng tài sản của Chứng khoán Mirae Asset đạt 20.550 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Phía đối ứng, nợ phải trả ở mức 11.119 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, trong đó, vay ngắn hạn ở mức 10.608 tỷ đồng, tăng 17%. Giá trị các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 2.935 tỷ đồng, bao gồm tiền gửi ngân hàng (2.715 tỷ đồng), chứng chỉ tiền gửi (200 tỷ đồng) và trái phiếu doanh nghiệp 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chứng khoán Mirae Asset còn nắm gần 59 tỷ đồng cổ phiếu của Công ty CP Tôn Đông Á, hơn 17 tỷ đồng cổ phiếu của Công ty CP Seoul Metal Việt Nam và 1,5 tỷ đồng cổ phiếu của Nova Consumer Group, cùng với các chứng chỉ quỹ với giá trị hơn 229 tỷ đồng dưới dạng các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Giá trị các tài sản này được tính theo giá trị thị trường/giá trị hợp lý tại cuối quý II/2023...