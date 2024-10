Trúng gói thầu 253 tỷ, Cty Đại Phong làm ăn sao?

Theo Báo Đấu thầu, UBND huyện Đông Anh (TP Hà Nội) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Đản Dị đến đường Võ Nguyên Giáp (huyện Đông Anh), với tổng mức đầu tư 709,87 tỷ đồng.



Nhà thầu trúng thầu là liên danh Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong với giá trúng thầu 253,124 tỷ đồng (giá gói thầu 265,054 tỷ đồng); thời gian thực hiện hợp đồng 710 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh làm bên mời thầu, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu ngày 23/9/2024. Liên danh trúng thầu cũng là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Ảnh minh họa.

Về Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong (Công ty Đại Phong), một trong hai đơn vị liên danh nhà thầu, qua tìm hiểu được biết tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Đại Phong, thành lập từ năm 1999. Đến năm 2004, chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty cổ phần, trong đó ông Trần Quang Đại (sinh năm 1973) là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty. Doanh nghiệp đóng trụ sở tại Nam Định.

Công ty Đại Phong hoạt động trên 5 lĩnh vực chủ chốt gồm: xây dựng cơ bản; kinh doanh vật liệu xây dựng; khai thác kinh doanh khoáng sản; bất động sản công nghiệp và bất động sản đô thị.

Theo VietnamFiace, cổ đông sáng lập Công ty Đại Phong gồm: Ông Trần Quang Đại góp 16,5 tỷ đồng (82,5%), ông Trần Quang Vấn góp 2 tỷ đồng (10%), và ông Trần Quang Nguyện góp 1,5 tỷ đồng (7,5%).

Tính đến cuối tháng 3/2017, Công ty Đại Phong tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Quang Đại góp 326,5 tỷ đồng (93,3%), ông Trần Văn Vấn góp 11,5 tỷ đồng (3,3%) và ông Trần Văn Nguyện 12 tỷ đồng (3,4%). Đến tháng 9/2017, Công ty Đại Phong tăng vốn điều lệ lên mức 700 tỷ đồng.

Từ năm 2016 đến nay, Công ty Đại Phong tham gia đấu và trúng 60 gói thầu trên cả nước với trị giá trúng thầu hơn 80.138 tỷ đồng dưới tư cách độc lập và liên danh, tỷ lệ trúng thầu trên 95%.

Về tình hình kinh doanh, năm 2020 đạt doanh thu Công ty Đại Phong hơn 1.801,1 tỷ đồng; năm 2021 tăng lên 2.233,9 tỷ đồng, tăng 51,6% so với năm trước đó; năm 2022 đạt hơn 2.716,8 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm trước đó. Như vậy, sau 3 năm doanh thu thuần của công ty tăng gấp 2,5 lần so với năm 2020.

Năm 2020, công ty ghi nhận lợi nhuận gộp đạt hơn 34,82 tỷ đồng; năm 2021 là hơn 52,45 tỷ đồng; và tới năm 2022 đạt mức hơn 87,58 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2020 - 2022, Công ty Đại Phong ghi nhận lãi sau thuế lần lượt tương ứng là: 2,42 tỷ đồng; 5,11 tỷ đồng và 7,25 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty Đại Phong giai đoạn 2020 - 2022 lần lượt là hơn 2.226,3 tỷ đồng; năm 2021 gần 3.251,1 tỷ đồng và năm 2022 là hơn 3.647,4 tỷ đồng.