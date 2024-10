Giá vàng hôm nay 11/10: Thế giới tăng dựng đứng?

Bảng giá vàng hôm nay 11/10 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k, giá vàng 18k… sẽ được BTV cập nhật liên tục.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 10/10, giá vàng miếng SJC giao dịch tại các cơ sở kinh doanh kim loại quý hàng đầu như Công ty VBĐQ Sài Gòn, Tập đoàn DOJI, Phú Quý và Bảo tín Minh Châu... cùng mức 82,5 - 84,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua.

Vàng miếng SJC lao dốc. Ảnh: Internet

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 giảm mạnh, mất mốc 83 triệu đồng. Cụ thể, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 82,00- 82,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá bán vàng nhẫn tròn trơn 9999 giao dịch tại Công ty VBĐQ Sài Gòn ở mức 81,5 - 82,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán.

PNJ công bố giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 81,8 - 82,9 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên chiều qua.

Giá vàng thế giới

Lúc 22h25 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 2.622,00 - 2.623,00 tăng 14,3 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại sau hai ngày giảm liên tiếp do tâm lý trú ẩn an toàn do căng thẳng địa chính trị, sự suy yếu của đồng USD.

Căng thẳng địa chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy giá vàng lên một tầm cao mới. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã tạo ra sự bất ổn kinh tế toàn cầu, thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Gần đây, chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông đã thúc đẩy xu hướng này hơn nữa, nhấn mạnh vị thế của vàng như một kho lưu trữ giá trị trong thời kỳ khủng hoảng quốc tế.