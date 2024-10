Dư nợ trái phiếu 1.400 tỷ, chủ dự án The Esme Dĩ An tiếp tục báo lỗ

Được biết, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà – Băng Dương được thành lập vào ngày 26/12/2014, với ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại số 90 đường Cây Da Xề, KP.Tây B, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương, với vốn điều lệ là 980 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Vương Thị Diễm Trang.

Thiên Hà – Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường từ Quốc lộ 1K đi Đại học Quốc gia và Khu tổ hợp phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại tại phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại là The Esme Dĩ An, quy mô 4,3 ha, tổng vốn đầu tư 828,9 tỷ đồng).