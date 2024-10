Tiền Giang: Gói cải tạo vỉa hè đường Lê Thị Hồng Gấm, TP Mỹ Tho về tay ai?

Ai sẽ trúng thầu?

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Gói thầu số 02: Thi công xây dựng + giải phóng mặt bằng (hoàn trả cáp ngầm cho các hộ dân) thuộc Dự án Cải tạo vỉa hè đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Mỹ Tho, công bố ngày 24/09/2024.

Gói thầu nêu trên được đấu thầu rộng rãi; hợp đồng theo đơn giá cố định; phương thức lưạ chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; hoàn thành mở thầu ngày 03/10/2024 với 2 nhà thầu tham gia dự thầu gồm:

Công ty cổ phần công trình cầu phà TP HCM, tham gia dự thầu với giá 18.361.303.991 đồng (giá dự thầu sau giảm giá 18.177.690.951,09 đồng);

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng -Thương mại Vinh Quang, tham gia dự thầu với giá 19.918.439.713 đồng (giá dự thầu sau giảm giá 19.320.886.521,61 đồng).

Biên bản mở thầu, Gói thầu số 02: Thi công xây dựng + giải phóng mặt bằng (hoàn trả cap ngầm cho cac hộ dân) thuộc Dự án Cải tạo vỉa hè đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Mỹ Tho. Nguồn: MSC

Lúc 8 giờ 30 ngày 9/10, thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Gói thầu số 02: Thi công xây dựng + giải phóng mặt bằng (hoàn trả cáp ngầm cho các hộ dân) thuộc Dự án Cải tạo vỉa hè đường Lê Thị Hồng Gấm, TP Mỹ Tho, vẫn đang được xét thầu.

Trước đó, UBND TP Mỹ Tho đã ban hành quyết định 6409/QĐ-UBND ngày 17 tháng 09 năm 2024, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo vỉa hè đường Lê Thị Hồng Gấm, TP Mỹ Tho.

UBND TP Mỹ Tho giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Được biết, Dự án Cải tạo vỉa hè đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Mỹ Tho có tổng mức đầu tư gần 22 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ vốn ngân sách tỉnh.

Năng lực các nhà thầu

Công ty cổ phần công trình cầu phà TP HCM(có địa chỉ tại đường Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP HCM) thành lập ngày 16/09/2010; ông Lê Hữu Châu là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 7/2014 đến nay, Công ty đã tham gia 204 gói thầu, trong đó trúng 131 gói, trượt 53 gói, 13 chưa có kết quả, 7 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu hơn 5.688 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 2.297 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 3.391 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia 72,7%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán 96,59%.

Tại TP HCM, Đơn vị tham gia 64 gói thầu, trúng 42 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 3.153 tỷ đồng (tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 2.326 tỷ đồng); tại Đồng Tháp, Đơn vị tham gia 28 gói thầu, trúng 10 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 415 tỷ đồng (tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 130 tỷ đồng); tại Đồng Nai, Đơn vị tham gia 15 gói thầu, trúng 10 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 184 tỷ đồng (tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 167 tỷ đồng)…

Tại Tiền Giang, đơn vị tham gia và trúng 9/10 gói thầu do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 118 tỷ đồng.

Ngoài Gói thầu số 02: Thi công xây dựng + giải phóng mặt bằng (hoàn trả cáp ngầm cho các hộ dân) thuộc Dự án Cải tạo vỉa hè đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Mỹ Tho, đang chờ kết quả, đơn vị còn tham gia dự thầu 8 gói thầu khác (7 gói tại TP HCM và 1 gói tại Đồng Nai), gồm:

Gói thầu Quản lý, bảo trì các công trình cầu thuộc địa bàn Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 10, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Bình Tân – từ năm 2025 đến năm 2027, giá gói thầu 104.675.177.268 đồng; Duy nhất Công ty cổ phần công trình cầu phà TP HCM dự thầu, với giá dự thầu sau giảm giá 100.462.785.885 đồng;

Gói thầu Quản lý, bảo trì các công trình cầu thuộc địa bàn quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, Quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi – từ năm 2025 đến năm 2027, giá gói thầu 157.012.767.000 đồng; Duy nhất Công ty cổ phần công trình cầu phà TP HCM dự thầu, với giá dự thầu sau giảm giá 150.653.032.351 đồng;

Gói thầu Quản lý, bảo trì các công trình cầu thuộc địa bàn các Quận 7, Quận 8, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh – từ năm 2025 đến năm 2027, giá gói thầu 227.846.249.000 đồng; Duy nhất Công ty cổ phần công trình cầu phà TP HCM dự thầu, với giá dự thầu sau giảm giá 218.720.545.955 đồng;

Gói thầu Quản lý, bảo trì các công trình cầu thuộc địa bàn các Quận 7, Quận 8, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh – từ năm 2025 đến năm 2027 là 1 trong 9 gói thầu Công ty cổ phần công trình cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh đang chờ kết quả. Nguồn: MSC

Gói thầu Quản lý, bảo trì các công trình cầu thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức – từ năm 2025 đến năm 2027, giá gói thầu 202.679.980.000 đồng; Duy nhất Công ty cổ phần công trình cầu phà TP HCM dự thầu, với giá dự thầu sau giảm giá 194.572.130.816 đồng;

Gói thầu Chi phí Xây dựng thuộc dự án Sửa chữa mặt hẻm, cống, hố ga cụm hẻm Phường 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14 Quận 10, giá gói thầu 7.493.407.606 đồng; Công ty cổ phần công trình cầu phà TP HCM dự thầu với giá dự thầu sau giảm giá 6.968.895.563 đồng;

Gói thầu số 09 (xây dựng) thuộc dự án Đường be 129 (Giai đoạn 2) do Ban quản lý dự án huyện Tân Phú (Đồng Nai) làm chủ đầu tư, giá gói thầu 43.015.093.000 đồng; Công ty cổ phần công trình cầu phà TP HCM dự thầu với giá dự thầu sau giảm giá 36.438.039.751 đồng;

Gói thầu Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (các công trình cầu gồm: cầu Thủ Thiêm, cầu Tân Thuận, cầu Bình Lợi, cầu Sài Gòn, cầu Bình Phước, cầu Phú Hữu, cầu vượt bằng thép tại ngã tư Thủ Đức, cầu Rạch Chiếc và cầu vượt bằng thép tại ngã tư Hàng Xanh) - từ năm 2025 đến năm 2027. Duy nhất Công ty cổ phần công trình cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh dự thầu, với giá dự thầu sau giảm giá 94.817.666.578 đồng (giá gói thầu 98.780.086.000 đồng);

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Duy tu cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, giá gói thầu 6.982.018.636 đồng; Công ty cổ phần công trình cầu phà TP HCM dự thầu với giá 6.327.082.864 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vinh Quang (có địa chỉ tại Quốc Lộ 50, ấp Hưng Thạnh, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) được thành lập ngày 11/04/2008; ông Nguyễn Văn Quang là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 7/2014 đến nay, Công ty đã tham gia 122 gói thầu, trong đó trúng 81 gói, trượt 35 gói, 3 chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu hơn 119.700 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập: hơn 119.300 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 381 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia 87,54%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán 97,78%.

Tại Tiền Giang, đơn vị tham gia và trúng 55/92 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu: hơn 675 tỷ đồng (tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 314 tỷ đồng).

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 35/43 gói thầu do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 290 tỷ đồng; tham gia và trúng 35/43 gói thầu do Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Tiền Giang mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 197 tỷ đồng; tham gia và trúng 4/5 gói thầu do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Mỹ Tho mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 118 tỷ đồng…