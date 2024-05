Cty Hiệu An Phương trúng 2 gói thầu tại Chi cục Thủy lợi TPHCM

Một ngày trúng 2 gói thầu



Theo thông tin công khai, đăng tải trên Hệ thông mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), chỉ trong ngày 27/11/2023, Chi cục Thủy lợi TP. HCM đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu cho Công ty TNHH Hiệu An Phương trúng thầu.

Cả 2 gói thầu, đều do Công ty TNHH Quản lý xây dựng Hưng Thịnh mời thầu; nguồn vốn sử dụng từ ngân sách nhà nước.

Nguồn: MSC

Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án Sửa chữa công trình thủy lợi bờ hữu, ven sông Sài Gòn, huyện Củ Chi, từ Tỉnh lộ 8 đến rạch Tra (Bắc rạch Tra), có tổng mức đầu tư 14.537.674.546 đồng.

Dự án được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. HCM phê duyệt tại Quyết định số 493/QĐ-SNN ngày 30/10/2023.

Gói thầu có giá 12.696.754.123 đồng; Chi cục Thủy lợi đã phê duyệt Quyết định số 509/QĐ-CCTL cho Công ty TNHH Hiệu An Phương trúng với giá 12.485.862.611 đồng, thực hiện trong 30 ngày.

Chi cục Thủy lợi phê duyệt Quyết định số 510/QĐ-CCTL cho Công ty TNHH Hiệu An Phương trúng với giá 4.468.214.827 đồng, thực hiện trong 30 ngày

Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án Bảo trì công trình thủy lợi bờ hữu, ven sông Sài Gòn, huyện Củ Chi, từ Tỉnh lộ 8 đến rạch Tra (Bắc rạch Tra), có tổng mức đầu tư 5.367.568.451 đồng. Dự án được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. HCM phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-SNN ngày 30/10/2023.

Gói thầu có giá 4.491.346.301 đồng; Chi cục Thủy lợi phê duyệt Quyết định số 510/QĐ-CCTL cho Công ty TNHH Hiệu An Phương trúng với giá 4.468.214.827 đồng, thực hiện trong 30 ngày.

Tham dự 4 gói thầu tại Hóc Môn

Công ty TNHH Hiệu An Phương (địa chỉ tại Đường 11, Khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM) thành lập năm 2005; ông Phan Cận là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 16/10/2014; đã tham gia 37 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 1 gói, 5 gói chưa có kết quả, 2 gói đã bị hủy; tổng giá trị trúng thầu hơn 209 tỷ đồng (có hơn 119 tỷ đồng là các gói trúng độc lập). Chỉ trong tháng 11/2023, đơn vị trúng liền 3 gói thầu xây lắp của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 và Chi cục Thủy lợi TP. HCM với tổng giá trị hơn 19 tỷ đồng (toàn duy nhất tham gia và trúng).

Ngoài ra, công ty còn trúng thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. HCM…

Bên mời thầu, thường là Công ty TNHH Tư vấn – Đầu tư – Quản lý xây dựng Minh Đạo, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Minh Tiến, Công ty TNHH Quản lý xây dựng Hưng Thịnh…

Mới nhất (6/5/2024), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 đã phê duyệt Công ty TNHH Hiệu An Phương trúng gói thầu xây lắp - bê tông hóa bờ bao rạch Bà The với giá 10.860.045.465 đồng, thực hiện trong 180 ngày. Tại gói thầu, Công ty TNHH MTV Xây dựng Trọng Nghĩa bị loại, do không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ của E-HSMT được duyệt.

Trước đó, ngày 30/1/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn đã phê duyệt Công ty TNHH Hiệu An Phương trúng gói thầu gia cố, tu sửa cấp bách đê bao sông Sài Gòn và tu sửa các cống dưới đê, trên địa bàn xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn với giá 2.426.936.202 đồng, (giá gói thầu 2.458.255.46 đồng), thực hiện trong 30 ngày.

Bên cạnh đó, nhà thầu còn thi công:

Gia cố, tu sửa cấp bách đê bao sông Sài Gòn và tu sửa các cống dưới đê, trên địa bàn phường Thạnh Lộc, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12, có giá 2.383.373.592 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Tại Dự án Nạo vét rạch Cầu Sa (Giai đoạn 2) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. HCM, Công ty TNHH Hiệu An Phương cùng liên danh thi công 2 gói thầu:

Gói thầu 16-XL2: Nạo vét rạch Cầu Sa và công trình, đoạn từ K1+900 đến kênh Liên Vùng; liên danh Công ty CP Xây dựng Hoa Sen - Công ty TNHH Hiệu An Phương trúng thầu với giá 15.806.138.000 đồng, thực hiện trong 360 ngày.

Gói thầu số 15-XL1: Nạo vét rạch Cầu Sa và công trình, đoạn từ cầu Bình Phú Tây (QL1A) đến K1+900; liên danh Công ty CP Xây dựng Hoa Sen - Công ty TNHH Hiệu An Phương - Công ty TNHH Hải Hoàng Dương trúng thầu với giá 28.445.151.000 đồng, thực hiện trong 450 ngày.

Giảm ngập, chỉnh trang khu vực trung tâm huyện, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Mônl liên danh Công ty TNHH Hiệu An Phương (chính) - Công ty CP Sài Gòn Công nghệ nước trúng thầu với giá 12.004.362.250 đồng, thực hiện trong 180 ngày.

Công ty TNHH Hiệu An Phương đang tham dự 4 gói thầu, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, gồm:

Gói thầu XL: Thi công xây dựng công trình (4.1) + (4.2), thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Đông Thạnh 3 -3; Công ty TNHH Hiệu An Phương dự thầu với giá 10.532.659.000 đồng (giá sau giảm 10.216.679.230 đồng);

Gói thầu XL: Thi công xây dựng công trình (4.1) + (4.2), thuộc Dự án Nâng cấp bờ bao rạch Rỗng U; Công ty TNHH Hiệu An Phương dự thầu (sau giảm giá) 8.308.836.425 đồng;

Gói thầu XL: Thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Tân Hiệp 19; Công ty TNHH Hiệu An Phương dự thầu (sau giảm giá) 4.480.434.445 đồng;

Gói thầu XL: Thi công xây dựng, thuộc Dự án Kiên cố hóa rạch Bến Gò Trại nối dài; Công ty TNHH Hiệu An Phương cùng liên danh tham gia dự thầu (sau giảm giá) 10.080.806.442 đồng…