Cầu đường Trường An: “Bách phát bách trúng” 17/17 gói thầu tại Hóc Môn

17/17 gói thầu không đối thủ cạnh tranh

Từ tháng 5/2020 - 5/2024, Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Cơ khí - Cầu đường Trường An (Công ty Cầu đường Trường An) được ghi nhận trúng 17/17 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (TP. HCM) tổ chức mời thầu, trong đó 16/17 gói đấu thầu rộng rãi nhưng “không đối thủ”, 1 gói được chỉ định thầu.