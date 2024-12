TP HCM: 5 nhà thầu cạnh tranh gói vận hành bảo dưỡng, trạm xử lý nước thải

Cuộc đua của 5 nhà thầu

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 24/12, Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức (chủ đầu tư) và Công ty TNHH thiết kế giám sát thi công xây dựng An Thịnh (bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu Gói thầu số 3: Công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng Trạm xử lý nước thải khu tái định cư 17,3ha, phường An Khánh (5 năm từ 15/01/2025 đến 14/01/2030) thuộc dự toán Công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng Trạm xử lý nước thải khu tái định cư 17,3ha, phường An Khánh (5 năm từ 15/01/2025 đến 14/01/2030).

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu nêu trên có giá 37.761.897.628 đồng với 5 nhà thầu cạnh tranh gồm: Công ty CP vân hành bảo trì và đầu tư OMI dự thầu với giá 20.353.111.236 đồng; Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP HCM dự thầu với giá 28.748.983.010 đồng; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Fortune dự thầu với giá 28.884.120.000 đồng; Liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận Phong và Công ty cổ phần môi trường CTCenvi dự thầu với giá 34.546.184.670 đồng và Công ty TNHH dịch vụ và môi trường Trọng Hiếu dự thầu với giá 35.810.988.480 đồng (sau đó điều chỉnh giảm 2% còn 35.094.768.710 đồng);

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng Trạm xử lý nước thải khu tái định cư 17,3ha, phường An Khánh (5 năm từ 15/01/2025 đến 14/01/2030) được UBND TP Thủ Đức phê duyệt tại Quyết định 15501/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 với tổng dự toán 37.792.200.628 đồng. UBND TP Thủ Đức giao Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức làm đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH thiết kế giám sát thi công xây dựng An Thịnh tổ chức mời thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi; phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ; nguồn vốn thực hiện được trích từ Ngân sách thành phố Thủ Đức (sự nghiệp môi trường – vận hành hệ thống xử lý nước thải).

Gói thầu số 3: Công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng Trạm xử lý nước thải khu tái định cư 17,3ha, phường An Khánh (5 năm từ 15/01/2025 đến 14/01/2030) được Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức phê duyệt E-HSMT tại Quyết định phê duyệt 175/QĐ-PTHT ngày 06/12, Công ty TNHH thiết kế giám sát thi công xây dựng An Thịnh đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cùng ngày. Sau đó chủ đầu tư đã điều chỉnh E-HSMT tại Quyết định 184/QĐ-PTHT ngày 13/12. Hoàn thành đóng mở thầu ngày 24/12.

Nếu chỉ xét về giá đã được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thông qua Biên bản mở thầu, Công ty CP vận hành bảo trì và đầu tư OMI đang có lợi thế về giá khi dự thầu với giá 20.353.111.236 đồng, bám sát nhà thầu này là Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP HCM dự thầu với giá 28.748.983.010 đồng...

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Fortune có địa chỉ tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân phú, TP HCM; thành lập năm 2016 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Nguyễn Trọng Nghĩa. Nhà thầu tham gia mạng đấu thầu năm 2017 đến nay đã tham gia và trúng 122/194 gói, trượt 60 gói, 8 gói chưa có kết quả, 4 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 144.411.102.700 đồng (với 2.904.203.660 đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập 99.809.052.700 đồng với vai trò liên danh 44.602.050.000 đồng. Là khách hàng thường xuyên của một số bên mời thầu như: Bệnh viện Quận Bình Thạnh; BV huyện Củ Chi, BV ung bướu...

Công ty CP vận hành bảo trì và đầu tư OMI có địa chỉ tại 154 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM; người đại diện pháp luật Trương Quốc Thẳng.

Nhà thầu mới gia nhập làng thầu tháng 11/2024, đến nay đã tham gia 2 gói, trượt 1 gói, 1 gói đang chờ kết quả.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận Phong có địa chỉ tại huyện An Dương, hải Phòng; người đại diện pháp luật Bùi Văn Bình. đã tham gia và trúng 3/4 gói, 1 gói chưa có kết quả. tổng giá trị trúng thầu 32.384.018.119 đồng (với 39.223.800 đồng là các gói chỉ định thầu) trong đó với vai trò độc lập 39.223.800 đồng; với vai trò liên danh 32.344.794.319 đồng

Công ty cổ phần môi trường CTCenvi có địa chỉ tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội; thành lập năm 2012; người đại diện pháp luật Nguyễn Hữu Thủy. Từ năm 2020 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 13/30 gói, trượt 11 gói, 6 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 89.059.995.786 đồng (với 2.845.964.669 đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập 2.845.964.669 đồng; với vai trò liên danh 86.214.031.117 đồng.

Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị TP HCM có địa chỉ tại phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM; thành lập năm 2010 với loại hình Công ty TNHH một thành viên; người đại diện pháp luật Nguyễn Hữu Phán. Theo giấy đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 18/11/2021, nhà thầu có vốn điều lệ 240.327.000.000 đồng; UBND TP Hồ Chí Minh là chủ sở hữu, thành lập theo Quyết định 2884/QĐ-UBND ngày 05/07/2010.

Nhà thầu tham gia mạng đấu thầu quốc gia tháng 12/2014, tới tháng 6/2016 được ghi nhận trúng gói thầu đầu tiên, từ đó đến nay đã tham gia và trúng 36/74 gói, trượt 28 gói, 3 gói chưa có kết quả, 7 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 3.922.987.001.834 đồng (với 3.042.785.970 đồng là các gói chỉ định thầu; trong đó với vai trò độc lập 3.614.788.192.191 đồng; với vai trò liên danh 308.198.809.643 đồng .

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu cũng đang chờ kết quả gói: Gói thầu số 3: Công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng Trạm xử lý nước thải khu tái định cư 17,3ha, phường An Khánh (5 năm từ 15/01/2025 đến 14/01/2030) thuộc KHLCNT Công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng Trạm xử lý nước thải khu tái định cư 17,3ha, phường An Khánh (5 năm từ 15/01/2025 đến 14/01/2030) do Trung Tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 3: Cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Thủ Đức (khu vực Tây Bắc) từ ngày 01/01/2025-31/3/2030 thuộc KHLCNT Cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Thủ Đức (khu vực Tây Bắc) từ ngày 01/01/2025-31/3/2030 do Trung Tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức làm chủ đầu tư;

Mới đây (20/12), Nhà thầu cùng với Công ty CP công trình giao thông Sài Gòn tại thành Liên danh xây dựng thoát nước chống ngập úng khu dân cư dọc theo tuyến đường số 71 được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi phê duyệt Quyết định số 6237/QĐ-BQL cho trúng gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công: 252.991.999đ) với giá 8.719.207.763 đồng/giá gói thầu 9.157.216.999 đồng, thực hiện trong 180 ngày...

Công ty TNHH dịch vụ và môi trường Trọng Hiếu có địa chỉ tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; thành lập năm 2008; người đại diện pháp luật Nguyễn Trọng Tá.

Tham gia mạng đấu thầu tháng 4/2016 đến nay đã tham gia và trúng 14/27 gói, trượt 9 gói, 3 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 145.253.026.589 đồng (với 2.242.267.000 đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập 65.024.779.589 đồng; với vai trò liên danh 80.228.247.000 đồng.