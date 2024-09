Thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế

Với tầm nhìn chiến lược, sản phẩm chất lượng và khả năng thích nghi, những tên tuổi lớn như Vinfast, Vinamilk, FPT, Masan… không những góp phần ghi dấu ấn thương hiệu Việt trên toàn cầu mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Vinamilk

Vinamilk là một trong những thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, thương hiệu hiện có mặt tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Với sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, Vinamilk đã không ngừng mở rộng thị phần tại các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan và Trung Đông.

Theo công bố báo cáo tài chính Quý 4/2023 của Vinamilk, doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.619 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các thị trường nước ngoài có mức tăng trưởng ấn tượng 11,7% so với cùng kỳ, đóng góp 2.534 tỷ đồng doanh thu. Trong đó, doanh thu thuần xuất khẩu đạt 1.298 tỷ đồng trong Quý 4/2023, bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trưởng 19,3% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần các chi nhánh nước ngoài đạt 1.236 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 4,7% so với mức nền cao của cùng kỳ. Năm 2023, Driftwood (Mỹ) duy trì doanh thu tăng trưởng nhẹ và lần đầu ghi nhận lợi nhuận trên 2 triệu USD nhờ kinh doanh hiệu quả và tiết kiệm chi phí vận hành. AngkorMilk (Campuchia) đẩy mạnh chương trình kích hoạt kinh doanh và khảo sát xu hướng tiêu dùng sữa để tiếp cận người tiêu dùng bài bản và hiệu quả hơn. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận năm 2023 của AngkorMilk ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 6% và 27% so với cùng kỳ. Qua những con số ấn tượng đó, thị phần xuất khẩu góp phần vào việc khẳng định vị thế của Vinamilk cũng như của Việt Nam trên bản đồ thực phẩm toàn cầu.

Tập đoàn FPT

FPT là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam, không chỉ thành công trong nước mà còn có sự hiện diện mạnh mẽ ở nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin. FPT hiện có văn phòng tại hơn 26 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Đức, Singapore và nhiều thị trường châu Á khác. Với việc cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến, FPT đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn toàn cầu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững ở nước ngoài.

Tại buổi lễ kỷ niệm 39 năm thành lập FPT ngày 13/9/2024, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chia sẻ và tự hào về thành công của FPT nói chung và FPT trên trường quốc tế: "Nếu người ta nghĩ đến Samsung khi nhắc đến Hàn Quốc, hay nghĩ đến Mitsubishi, Hitachi… khi nhắc đến Nhật Bản, thì nay, bắt đầu có dấu hiệu đầu tiên FPT được ghi nhận để gắn với tên tuổi của đất nước. 36 năm trước, chúng ta chỉ mong giúp nhau vượt qua khó khăn, nhưng giờ đây, trong các hoạt động ngoại giao cấp quốc gia, gần như ở đâu cũng nói về FPT. FPT đã bắt đầu từng bước gắn với Việt Nam. Đó là niềm tự hào vô tận”.

May 10

Là một trong những thương hiệu dệt may truyền thống của Việt Nam, May 10 đã thành công trong việc xuất khẩu các sản phẩm may mặc sang nhiều quốc gia, đặc biệt là các thị trường lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản. Với quy trình sản xuất hiện đại và chú trọng vào chất lượng, May 10 đã tạo dựng được uy tín trong ngành công nghiệp may mặc quốc tế, khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Masan Group là một tập đoàn đa ngành với hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, hàng tiêu dùng và khai khoáng. Các sản phẩm của Masan, đặc biệt là hàng tiêu dùng như gia vị, mì gói và nước chấm, đã xuất khẩu sang nhiều quốc gia châu Á và châu Âu. Thành công của Masan Group trên thị trường quốc tế là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc thâm nhập và chiếm lĩnh thị phần toàn cầu.

Trong khuôn khổ Đại hội Cổ đông của thường niên của Công ty CP Tập đoàn Masan và 2 công ty thành viên công ty CP hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) và Masan MEATLife diễn ra ngày 25/4/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Masan Consumer Trương Công Thắng chia sẻ: “Tập đoàn Masan khẳng định tiếp tục kiên định hiện thực hoá tầm nhìn mỗi gia đình Việt Nam có mọi sản phẩm của Masan, mỗi gia đình thế giới có ít nhất một sản phẩm của Masan. Mục tiêu chiến lược của Masan Consumer là sở hữu 6 thương hiệu tỷ đô bằng việc cao cấp hoá sản phẩm, mở rộng phạm vi sản phẩm cho từng thương hiệu và mở rộng thị trường có thể tiếp cận 100 triệu người tại Việt Nam và 8 tỷ người trên thế giới. Masan Consumer thực hiện chiến lược “Go Global” (Ra thế giới) bằng việc đặt mục tiêu 10-20% doanh thu từ thị trường toàn cầu, đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới”.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

PNJ là một trong những thương hiệu trang sức hàng đầu Việt Nam và đã có mặt tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Với sự tinh xảo trong từng sản phẩm và mẫu mã đa dạng, PNJ đã thu hút sự chú ý của thị trường quốc tế, đặc biệt là những quốc gia có nền văn hóa tương đồng với Việt Nam. PNJ đang tiếp tục mở rộng thị trường và nâng cao vị thế thương hiệu của mình trên thế giới.

VINFAST

VinFast , thương hiệu ô tô thuộc tập đoàn Vingroup, đã nhanh chóng vươn lên trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trên trường quốc tế. Với chiến lược tập trung vào phát triển xe điện, VinFast không chỉ khẳng định vị thế tại Việt Nam mà còn đạt được nhiều thành tựu ấn tượng ở các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu.

Tại Mỹ, VinFast đã gây chú ý với mẫu xe điện VF8 và VF9 tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2021. VinFast cũng công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tại Bắc Carolina, đánh dấu bước tiến lớn trong tham vọng chinh phục thị trường xe điện. Sự hiện diện mạnh mẽ này giúp VinFast dần khẳng định vị thế ở một trong những thị trường ô tô cạnh tranh nhất thế giới.

Tại châu Âu, VinFast đã mở rộng sang các quốc gia như Đức, Pháp và Hà Lan, nhắm đến nhu cầu ngày càng tăng về xe điện và xu hướng bảo vệ môi trường. Các sản phẩm xe điện của VinFast không chỉ thu hút nhờ công nghệ tiên tiến mà còn nhờ dịch vụ khách hàng toàn diện.

Với tầm nhìn toàn cầu và sự đầu tư vào công nghệ, VinFast đang mở ra con đường mới cho ngành ô tô Việt Nam trên thị trường quốc tế, trở thành biểu tượng cho sự đổi mới và khát vọng vươn ra thế giới.

Ngàn năm Gốm Việt

Dưới sự điều hành của Nguyễn Trung Thành, Ngàn năm Gốm Việt là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc xuất khẩu các sản phẩm gốm sứ truyền thống Việt Nam ra thế giới. Với mục tiêu bảo tồn và phát triển tinh hoa làng nghề Việt, công ty đã thành công trong việc giới thiệu sản phẩm gốm sứ Việt Nam tại nhiều hội chợ quốc tế, đặc biệt là ở các nước châu Âu và Bắc Mỹ. Sản phẩm của Ngàn năm Gốm Việt không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao mà còn là đại diện cho văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

Những doanh nghiệp này không chỉ là biểu tượng của sự thành công mà còn là niềm tự hào của Việt Nam trên trường quốc tế. Họ đã và đang góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam hội nhập, năng động và sẵn sàng cạnh tranh với các doanh nghiệp toàn cầu.