Sự thật lòng se điếu giá rẻ “đổ bộ” chợ mạng

Gần đây, mạng xã hội lan truyền video về một bộ lòng se điếu (hay còn gọi phèo hai da) dài 40m, nặng 5,8kg tại một quán ăn. Đoạn video gây tranh cãi khi nhiều người nghi ngờ về tính xác thực, một số người cho rằng thực chất chỉ là lòng heo bình thường được tiểu thương tạo hình.

Theo PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), lòng se điếu là đoạn ruột non có cấu trúc đặc biệt, thường xuất hiện ở những con heo cấn (con heo đực nuôi để làm giống) hoặc những con heo nhỏ được nuôi kỹ lưỡng. Mỗi con heo chỉ có một đoạn ruột non là lòng se điếu, thường nằm ở đoạn đầu của ruột non, gần dạ dày, chứ không phải tất cả ruột heo dài hàng chục mét.

Lòng se điếu vốn rất hiếm nên giá có thể lên tới tiền triệu. Ảnh: Facebook

Do rất hiếm nên giá 1 kg lòng se điếu trên thị trường có thể dao động từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi lên đến 4 triệu đồng/kg.

Nhưng thời gian qua, trên một số hội nhóm chuyên kinh doanh mặt hàng đông lạnh số lượng lớn trên mạng xã hội, lòng se điếu có mức giá khá rẻ, dao động từ 60.000-110.000 đồng/kg, thậm chí có đầu mối còn bán giá 25.000-40.000 đồng/kg. Một số đầu mối bán buôn 150.000 đồng đến 250.000 đồng một thùng 10kg.

Tuy nhiên, lòng se điếu giá rẻ này chủ yếu được bán dưới dạng đông lạnh, đóng gói theo thùng với trọng lượng khoảng 10kg.

Theo thông tin trên Báo Vietnamnet, giống như nhiều loại phụ phẩm heo khác, lòng se điếu thường được đóng thùng 10 kg, đa phần là hàng nhập từ Trung Quốc. Đáng chú ý, dân buôn cho biết có thể cung cấp từ vài chục cân, thậm chí lên đến vài tạ hoặc hàng tấn.

Lòng se điếu đông lạnh bán nhiều trên chợ mạng với giá rẻ. Ảnh: chụp màn hình

Trước đó ngày 6/5, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, cho hay đã triển khai lực lượng thanh tra kiểm tra mặt hàng "lòng se điếu" sau những phản ánh của báo chí.

Một nguồn tin cho biết nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào nguồn gốc sản phẩm và điều kiện về an toàn thực phẩm (con người, cơ sở vật chất...).