Thoái vốn loạt công ty, Thép Việt Nam làm ăn sao?

Mới đây, Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel, UPCoM: TVN) công bố thoái vốn hai công ty trong hệ sinh thái là Công ty Cổ phần RedstarCera (UPCoM: TRT) và Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (HoSE: VCA).

Tại RedstarCera, VNSteel đang nắm giữ 2,2 triệu cổ phần, tương đương 20,05% vốn. Còn tại Thép VICASA, VNSteel nắm giữ hơn 9,8 triệu cổ phần, tương đương 65% vốn điều lệ.

Tính tới cuối quý III/2024, VNSteel đang ghi nhận đầu tư vào 21 công ty liên kết, với tổng giá trị đầu tư (tính theo phương pháp vốn chủ sở hữu) là hơn 2.411 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo thông tin trên VietnamFinance, VNSteel còn đang đầu tư góp vốn vào 14 đơn vị khác. Tuy nhiên giá trị hợp lý của một số khoản đầu tư chưa được xác định do chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa hướng dẫn cụ thể.

Theo tìm hiểu, Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP được thành lập từ năm 1995, trên cơ sở hợp nhất những đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành thép Việt Nam là Tổng Công ty Kim khí và Tổng công ty Thép.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2024, VNSteel ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.698 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp của VNSteel ghi nhận gần 138 tỷ đồng, giảm mạnh 22% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp co hẹp lại còn 1,58%.

Doanh thu tài chính sụt giảm 32% còn mang về 49 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm nhẹ 7% ghi nhận hơn 93 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay (đạt hơn 77 tỷ).

Lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 4,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 118,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 16% và 10% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong quý III/2024, VNSteel báo lỗ sau thuế gần 124 tỷ đồng, giảm so với khoản lỗ 172 tỷ ghi nhận cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế trong 9 tháng, VNSteel ghi nhận doanh thu đạt 26.538 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 115,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 453,4 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính tới 30/9/2024, tổng tài sản của VNSteel tăng 3,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 900 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 6.864,5 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 4.514,2 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng tài sản.

Vốn chủ sở hữu gần như không thay đổi so với hồi đầu năm đạt hơn 9.276 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 1.864 tỷ đồng. VNSteeal ghi nhận khoản nợ vay tài chính giá trị 9.430 tỷ đồng, cao hơn gần 2% so với vốn chủ sở hữu.