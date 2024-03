2 cổ phiếu ngành thép có thể lãi 45%

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán VNDirect (VND) cho biết tiêu thụ tôn mạ của Việt Nam được dự phóng sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép 6% trong 3 năm tới, tương đương với giai đoạn 8 năm vừa qua. Trong đó, các nhà cung cấp tôn mạ lớn trong ngành bao gồm CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG), CTCP Thép Nam Kim (NKG), CTCP Tôn Đông Á (GDA).

HSG chiếm ưu thế với thị phần lớn nhất trong số các nhà sản xuất tôn mạ với thị phần nội địa là 26%, theo sau đó GDA và NKG chiếm lần lượt 16% và 10% thị phần. Về xuất khẩu, cuối năm 2023, HSG dẫn đầu với 30% thị phần, trong khi thị phần của NKG chỉ chiếm 23% và GDA chiếm 19,4%.

Theo đó, VNDirect đánh giá cao mức tăng trưởng và khuyến nghị khả quan về tiềm năng tăng giá của cổ phiếu HSG và NKG.

HSG - khuyến nghị khả quan kỳ vọng tăng 52% với giá mục tiêu 34.000 đồng

Doanh thu và lợi nhuận ròng của HSG biến động không ổn định do doanh nghiệp thuộc ngành mang tính chu kỳ và chịu sự cạnh tranh gay gắt. Doanh thu giảm mạnh trong 3 năm qua xuống còn 32.800 tỷ đồng (1,34 tỷ USD) vào năm 2023 và lợi nhuận ròng tăng trong 2023 lên 804 tỷ đồng (33 triệu USD) từ mức âm năm 2022 khi nhu cầu phục hồi và chi phí đầu vào cao được giải quyết. Công ty dự phóng lợi nhuận tăng trưởng kép 80% trong giai đoạn 2024 - 2026 nhờ thị trường bất động sản dần ấm trở lại và xuất khuẩu ổn định.

HSG và NKG được VNDirect khuyến nghị nắm giữ với mức sinh lời cao.

Ngoài ra, VNDirect cũng ghi nhận báo cáo tài chính lành mạnh với áp lực nợ dài hạn không đáng kể. Sau nhiều năm giảm đòn bẩy, tỷ lệ nợ ròng/VCSH của HSG giảm từ 50% vào cuối năm 2021 xuống mức 27% vào cuối năm 2023 khi không còn nợ dài hạn.

Theo đó, HSG có mức định giá hấp dẫn, mang lại tiềm năng tăng giá tốt. P/E năm 2024 là 8,8 lần ở mức hấp dẫn so với P/E 15 lần mà HSG từng được giao dịch khi LN đạt mức 1.500 tỷ đồng. Với ROE lần lượt là 15% và 21% trong năm tài chính 2024-2025, HSG nên giao dịch ở mức P/B 1,5 lần thay vì mức P/B 1,1 lần hiện tại.

Cổ phiếu HSG được đánh giá cao do một số tín hiệu tích cực từ thị trường như: (1) Nhu cầu thép Việt Nam có thể tăng 6%/năm trong 5 năm tới; (2) HSG dẫn đầu mảng tôn mạ với 28% thị phần; (3) Nhu cầu thép tiếp tục phục hồi ở hầu hết các nước vào năm 2024.

VNDirect khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 34.000 đồng/cp, kỳ vọng tỷ suất sinh lời 52%.

NKG - khuyến nghị khả quan, kỳ vọng tăng 39% với giá mục tiêu 35.000 đồng

Doanh thu năm 2024 kỳ vọng tăng trưởng 9% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ và giá bán trung bình lần lượt tăng 4% và 7% khi nhu cầu thị trường xuất khẩu được cải thiện. Lợi nhuận của NKG sẽ tăng đáng kể lên 853 tỷ đồng trong năm 2024 từ mức cơ sở thấp nhất năm 2023 (117 tỷ đồng). Công ty kỳ vọng lợi nhuận của NKG sẽ tăng trưởng mạnh trong 2 năm tới với mức trung bình 1.000 tỷ đồng khi nhu cầu thép liên tục ấm lên.

Về tỷ lệ đòn bẩy ròng của NKG, sau nhiều năm liên tục giảm, chỉ số này đã giảm xuống còn 68% D/E ròng vào cuối năm 2023 nhưng vẫn cao hơn so với các công ty cùng ngành ở mức khoảng 30%.

Theo đó, cổ phiếu NKG được định giá ở mức hấp dẫn với P/E năm 2024 là 7,5x so với P/E là 15x mà NKG đã được giao dịch khi LN tăng trưởng đáng kể, theo thống kê trong quá khứ. Tuy nhiên, VNDirect đưa ra P/E mục tiêu của NKG là 12x (so với định giá của HSG) vì tỷ lệ đòn bẩy ròng của NKG cao hơn nhiều so với các công ty cùng ngành.

Với ROE là 16% và 19% trong năm 2024 - 2025 nhưng bảng cân đối kế toán có tỷ lệ đòn bẩy tương đối cao, NKG nên giao dịch ở mức P/B mục tiêu là 1,2x thay vì 1,1x năm 2024.

VNDirect đưa ra một số luận điểm đầu tư cho thấy cổ phiếu NKG có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai: (1) Nhu cầu thép Việt Nam có thể tăng 6%/năm trong 5 năm tới; (2) NKG nằm trong top 3 công ty tôn mạ lớn nhất với 17% thị phần; (3) Biên LN sẽ tăng nhờ khả năng chuyển giao chi phí cho người mua trong nửa cuối năm 2024.