Tăng tốc đầu tư hạ tầng, khu Đông TP HCM trở thành điểm “sáng” của thị trường BĐS

“Hạt nhân” kinh tế - phát triển đô thị của phía Nam

Với vị thế mũi nhọn trong phát triển đô thị và kinh tế của Tp.HCM, Tp.Thủ Đức đã và đang tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, tầm nhìn quy hoạch hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo của toàn thành phố.

heo định hướng quy hoạch đến năm 2040, khu Đông Tp.HCM sẽ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh. Trong đó, Tp.Thủ Đức được kỳ vọng là “Silicon Valley” của Việt Nam, nơi tập trung nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời tập trung lực lượng lao động chất lượng cao. Đây sẽ là hạt nhân kinh tế mới, mở ra những triển vọng to lớn cho sự phát triển bền vững của đô thị, góp phần đưa Tp.HCM tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một đô thị toàn cầu.

Đón đầu cực tăng trưởng bền vững tại các đô thị mới

Khu nhà phố thương mại chuẩn quốc tế SOHO tọa lạc ngay mặt tiền Đỗ Xuân Hợp

Nổi bật phải kể đến trong số này là khu đô thị The Global City do Masterise Homes phát triển, nằm ngay mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, Tp Thủ Đức. Với quy mô 117,4ha, khu đô thị được kỳ vọng trở thành một khu đô thị biểu tượng toàn Đông Nam Á và là trung tâm mới của Tp. HCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi – giải trí – mua sắm hiện đại. Trong đó, phân khu SOHO – khu nhà phố thương mại quốc tế đã hoàn thiện và bàn giao, quy tụ hàng loạt thương hiệu F&B, giáo dục, dịch vụ, làm đẹp, mua sắm… tham gia kinh doanh, tạo nên những tuyến phố sầm uất – diện mạo đầy năng lượng của “trung tâm mới”.