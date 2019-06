Thanh tra xây dựng lý giải cao ốc vượt tầng cạnh Hồ Gươm chậm 'cắt ngọn'

Như Tiền Phong phản ánh, công trình cao ốc cạnh Hồ Gươm tại địa chỉ 26 - 28 - 30 phố Nhà Chung (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến nay đã hơn nửa năm nhưng việc cưỡng chế, tháo dỡ 3 tầng xây vượt phép diễn ra rất chậm chạp.

Trả lời về việc chậm trễ tháo dỡ phần sai phép tại công trình có số nhà 26-28-30 phố Nhà Chung, ông Vũ Tuấn Trung- Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm cho hay: "Chủ đầu tư có đơn xin tự tháo dỡ phần sai phép nhưng tiến độ thực hiện rất chậm, do đó quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo tổ chức cưỡng chế.

Tuy nhiên trong quá trình xử lý cưỡng chế thì đến ngày 24/4, phường Hàng Trống có nhận được công văn số 234 của Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ thương binh Hòa Bình (Cty thương binh Hòa Bình-PV) về việc công ty này đã ký hợp đồng với chủ đầu tư để sử dụng làm kinh doanh khách sạn và đề nghị quận dừng việc cưỡng chế ở đây. Từ đó,thường xuyên có các xe 3 bánh của thương binh đến tại công trình ngồi ngăn cản, do đó đơn vị được phường ký hợp đồng phá dỡ không thể đưa được người vào để phá dỡ tiếp”.

Công trình hàng ngày đang hoàn thiện trong khi phần sai phạm vẫn chình ình không được tháo dỡ, phá bỏ.

Ông Trung cho biết thêm, trước sự việc trên, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức họp và đến ngày 7/5/2019, UBND quận tổ chức xin ý kiến tham vấn của các cơ quan liên quan của thành phố và đặc biệt là mời đại diện Hội người có công thuộc Bộ LĐTB&XH để tham gia xem xét nội dung về việc các đối tượng đến cản trở việc cưỡng chế phá dỡ .



“Ngày 10/5, Sở KH&ĐT có văn bản phúc đáp trả lời của quận về việc cấp giấy phép cho Cty thương binh Hòa Bình. Ngay sau đó, Đội quản lý TTXD đã có văn bản báo cáo với quận Hoàn Kiếm về nội dung giao cho phường Hàng Trống cần có công văn trả lời cho doanh nghiệp này và tiếp tục điều chỉnh bổ sung kế hoạch để tiến hành xử lý cưỡng chế, xử lý dứt điểm công trình sai phép. Hiện nay UBND quận đã giao cho Công an quận báo cáo công an Thành phố Hà Nội, đồng thời chỉ đạo công an phường Hàng Trống hoàn chỉnh phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình cưỡng chế”, ông Trung cho biết.

Trước đó, việc tháo dỡ vi phạm của cao ốc này bắt đầu từ ngày 4/12/2018, khi chủ đầu tư công trình xin tự tháo dỡ dưới sự giám sát của cơ quan chính quyền. “Chủ đầu tư đồng ý triển khai tự tháo dỡ, việc tháo dỡ luôn có người kiểm tra, đôn đốc để tránh việc “câu giờ, nghe ngóng” mà chậm trễ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà việc tháo dỡ diễn ra chậm do kế hoạch đề ra và đến nay mới tháo dỡ được một tầng sàn sai phép, nhưng quận sẽ kiên quyết cưỡng chế phần sai phép theo đúng quy định”, vị cán bộ phân trần.