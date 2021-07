Thân thế “khủng” của ông chủ resort 5 sao cho đồng hương cách ly miễn phí

Mới đây, thông tin Tập đoàn Vicoland (tại Đà Nẵng) có thư gửi UBND TP Đà Nẵng, Sở Du lịch Đà Nẵng và các đơn vị liên quan về việc tạo điều kiện lưu trú miễn phí trong thời gian cách ly tại Risemount Premier Resort đối với người Đà Nẵng - Quảng Nam từ TP.HCM và khu vực phía Nam trở về đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi nghĩa cử vô cùng cao đẹp và ấm lòng giữa thời điểm dịch bệnh đang diễn biễn phức tạp.



Theo chủ resort, việc lưu trú cho bà con trong thời gian cách ly tại khách sạn hoàn toàn miễn phí. Riêng về chi phí ăn uống sẽ được thực hiện theo quy định của UBND TP Đà Nẵng.

Được biết, khách sạn Risemount Premier Resort có tiêu chuẩn 5 sao tại số 120 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và phát triển nhà Vicoland (Vicoland Group).

Ông chủ loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp

Theo tìm hiểu của PV, Vicoland Group tiền thân là Công ty cổ phần Tài chính Vincon, được thành lập vào ngày 5/6/2007, có trụ sở chính tại Tòa nhà TNR số 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng quản trị là doanh nhân Bùi Đức Long (SN 1975), Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Vĩnh Khang (SN 1984).

Tập đoàn Vicoland có vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng và nâng lên 1.200 tỷ đồng vào tháng 1/2019. Trong đó, ông Bùi Đức Long nắm giữ 96,67% vốn điều lệ.

Ngoài cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Vicoland Group , ông Bùi Đức Long còn đứng tên cho Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại Phương Anh, Công ty CP Quản lý và Đào tạo khách sạn Việt. Tháng 6/2020, ông Bùi Đức Long còn tham gia vào lĩnh vực tài chính ngân hàng khi được bổ nhiệm vào thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Doanh nhân Bùi Đức Long.

Tập đoàn Vicoland đang là chủ đầu tư nhiều dự án tại Đà Nẵng và Quảng Nam như: Risemount Suite Vương Thừa Vũ, Risemount Resort Danang, Risemount Apartment Da Nang, Risemount Thuận Tình Hội An, Risemount Hà My - Hội An, Movenpick Resort Lăng Cô, X2 Hội An Resort & Residence,...

Đầu năm 2021, Tập đoàn Vicoland khiến giới tài chính khá bất ngờ khi bỏ 255 tỷ đồng để nắm 85% vốn của Tập đoàn Tài chính T99 - đơn vị sở hữu chuỗi cầm đồ cùng tên.

Sau khi Vicoland Group sở hữu T99, ca sĩ Cao Thái Sơn tiếp tục ký kết hợp tác đầu tư với số vốn 20 tỷ đồng. Do đó, Cao Thái Sơn trở thành một trong những cổ đông của hệ thống cầm đồ T99.

Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân đã khiến nhiều người bất ngờ khi cũng quyết định đầu tư 20 tỷ đồng cho T99 ngay tại lễ ra mắt thương hiệu này.

Bên cạnh đó, Vicoland còn lấn sân sang mảng công nghệ số với kế hoạch hợp tác cùng VNG Cloud vào ngày 21/4/2021 vừa qua và kế hoạch thành lập ra 2 Công ty về công nghệ số trong thời gian tới. Doanh nghiệp cũng đầu tư vào lĩnh vực giáo dục với hệ thống giáo dục liên cấp từ bậc mầm non đến Tiểu học Vicoschool.

Vicoland Group làm ăn thế nào?

Về tình hình kinh doanh của Vicoland Group liên tục biến động mạnh trong giai đoạn 2016-2019.

Cụ thể, năm 2016, doanh thu thuần của Tập đoàn Vicoland đạt 36,5 tỷ đồng, báo lỗ thuần 9,4 tỷ đồng. Sang năm 2017 và 2018, doanh thu thuần của Tập đoàn này đạt lần lượt 140,4 tỷ đồng và 56 tỷ đồng, lãi thuần ở mức 8,7 tỷ đồng và 8 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận 6% và 14%.

Tuy nhiên, năm 2019 Vicoland Group lại bất ngờ báo lỗ thuần 709 triệu đồng, trong khi doanh thu thuần chỉ đạt 38,3 tỷ đồng, giảm 32% so với năm 2018.

Mặc dù kết quả kinh doanh trồi sụt, nhưng quy mô tài sản tại Vicoland Group lại liên tục tăng mạnh. Cụ thể, tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của Vicoland Group đạt hơn 2.544 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 1.216 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 81% và 135% so với đầu năm.