Check” giá phòng KS Ibis Saigon và Capri... chủ Thái bán gần 40 triệu đô

Mới đây, HĐQT Tập đoàn Thái Lan Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (SHREIT) thông qua chủ trương chuyển nhượng 100% cổ phần của 2 công ty con sau khi nhận được lời đề nghị chào mua trị giá 105 triệu USD của công ty LT Rubicon ở Anh. Ảnh: SHREIT Công ty con mà SHREIT muốn bán lại đang sở hữu, vận hành 3 khách sạn tại khu vực ASEAN. Danh sách này bao gồm khách sạn Ibis Saigon South, khách sạn Capri by Frasers cùng tọa lạc ở quận 7, TP.HCM, Việt Nam và khách sạn Pullman Jakarta Central Park ở phía Tây thủ đô Jakarta của Indonesia. Ảnh: BK. Trong đó, khách sạn Ibis Saigon South có quy mô 140 phòng, được định giá 14,7 triệu USD. Ảnh: Agoda. Ibis Saigon South là khách sạn 3 sao, tọa lạc 73 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM. Giá phòng tại Ibis Saigon South dao động từ 1 - 1,5 triệu đồng/đêm. Ảnh: Agoda. Khách sạn Capri by Frasers có quy mô 175 phòng, tọa lạc tại Số 2 Đường C, Tân Phú, Quận 7, được định giá 23,7 triệu USD. Ảnh: Booking Capri by Frasers là khách sạn 4 sao, giá phòng dao động từ 1,4 - 2 triệu đồng/đêm. Ảnh: Booking Các phòng lắp máy điều hòa tại đây có sàn gỗ, bếp nhỏ riêng, tiện nghi ủi, ổ cắm cho iPod cùng đầu đĩa DVD. Ảnh: Booking Còn khách sạn Pullman ở Jakarta được định giá 94,3 triệu USD. Ảnh: Booking Là khách sạn 5 sao, Pullman ở Jakarta có giá thấp nhất 1,7 triệu đồng/đêm. Ảnh: Booking Video: Khách sạn 5 sao ở Việt Nam thuộc về ai? Nguồn: VTV24

