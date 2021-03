Tận mục khách sạn dát vàng từ trong ra ngoài giữa Hà Nội

Nằm cạnh Hồ Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội), khách sạn Dolce by Wyndham – HaNoi Golden Lake được truyền thông quốc tế ca ngợi là khách sạn dát nhiều vàng 24k nhất thế giới. Ảnh: Dân Việt. Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà được ốp gạch dát vàng 24k với chiều cao hơn 100m. Ảnh: Tiền phong. Các phào chỉ dát vàng chạy dọc trên nền tường trắng hay trần nhà dạng vòm phủ một màu vàng ngợp mắt. Ảnh: Tiền phong. Khoang thang máy cũng được dát vàng lộng lẫy. Ảnh: Dân Việt. 342 phòng nghỉ trong khách sạn đều mang thiết kế độc đáo với toàn bộ trang thiết bị được dát vàng....Ảnh: Dân Việt. ....từ chi tiết nhỏ nhất như tay nắm cửa, các loại kệ, giá, khay... Ảnh: Dân Việt. Toàn bộ thiết bị phòng tắm cũng được phủ vàng. Ảnh: Dân Việt. Bồn rửa mạ vàng ở một trong các phòng ngủ. Ảnh: The Guardian. Khách sạn dát vàng còn có nhà hàng 5 sao phục vụ ẩm thực Á - Âu. Đặc biệt, dao dĩa, thìa, bát, đĩa... trong phòng tiệc đều được mạ vàng. Ảnh: The Guardian. Ngay cả bể bơi vô cực cũng được dát vàng xa xỉ. Ảnh: The Guardian. Bể bơi vô cực bốn mùa ở tầng 24 rộng 225 m2 với tầm nhìn toàn cảnh ngắm Thủ đô. Khách được yêu cầu đi dép của khách sạn 6 sao hoặc chân trần để không làm hư hại nền gạch dát vàng của bể. Ảnh: The Guardian. Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

