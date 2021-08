TCH báo lãi giảm mạnh 40% trong quý đầu tiên niên độ mới

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa mới công bố kết quả kinh doanh quý 1 niên độ 2021-2022 (1/4/2021-31/3/2022) với doanh thu 406 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 65% so với cùng kỳ.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của Công ty trong quý đầu tiên của niên độ mới đạt gần 130 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ.

TCH cho biết lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do lượng xe đầu kéo Mỹ gần như hết hàng tồn kho, do nhu cầu tăng và công ty đang khẩn trương nhập xe về để bán.

Cùng với đó, tại mảng bất động sản, các dự án hoàn thành đã bán cơ bản hết sản phẩm và các dự án mới đang triển khai chưa tới giai đoạn bàn giao và hạch toán lợi nhuận.

Ngoài ra trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty cũng đã có chính sách quan tâm và dành nhiều hỗ trợ đối với khách hàng thông qua các chương trình chiết khấu giá bán, hay hỗ trợ nhà cung cấp, nhà thầu được thanh toán, tạm ứng nhanh chóng.

Trong ngắn hạn, công ty có thể giảm nhẹ lợi nhuận nhưng trong trung dài hạn sẽ được đông đảo khách hàng và các đối tác ủng hộ và triển khai hiệu quả công việc kinh doanh.

Tổng tài sản tại ngày 30/6 đạt 10.483 tỷ đồng, hàng tồn kho ở mức gần 2.700 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm bất động sản.

Vốn sở hữu chiếm tới 9.321 tỷ, tăng gần 500 tỷ so với đầu kỳ. Được biết, TCH vừa hoàn tất chuyển đổi trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, qua đó giảm chi phí tài chính.

Trong kỳ, Công ty cũng hoàn tất giao dịch M&A khi mua thêm cổ phần của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) qua đó nắm giữ sở hữu tới 51,06% HHS.