Tasco làm ăn sao trước khi có Chủ tịch mới?

Ông Vũ Đình Độ (sinh năm 1982), Chủ tịch Nhựa Đồng Nai vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco nhiệm kỳ 2022-2027, thay ông Hồ Việt Hà.



Tasco là một trong những đơn vị đầu ngành xây dựng và đầu tư về hạ tầng giao thông và bất động sản. Công ty này được mệnh danh "trùm BOT" với nhiều dự án ở khu vực phía Bắc. Hàng loạt dự án thu phí không dừng - VETC đang được triển khai rộng khắp trên cả nước. Ngoài ra, Tasco còn sở hữu các dự án bất động sản lớn.

Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Tasco đạt 10.815,4 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2020; vốn chủ sở hữu đạt 3.807,5 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 44,2 tỷ đồng, tăng mạnh 118,1% so với 2020.

Tasco đã vượt kế hoạch khi đã có lợi nhuận dương thay vì kế hoạch kinh doanh lỗ 100 tỷ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cùng với đó, Công ty đã phát hành riêng lẻ thành công 800 tỷ đồng cho các cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ lên thành 3.486 tỷ đồng để phục vụ mục đích tái cấu trúc toàn diện theo định hướng chiến lược mới.

Quý 1 năm nay, Tasco ghi nhận doanh thu thuần gần 240 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, hoạt động thu phí vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với gần 180 tỷ đồng. Doanh nghiệp này lãi sau thuế 88 tỷ đồng nhờ doanh thu tài chính tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.