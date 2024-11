Tân Tổng Giám đốc Novaland là ai?

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Dương Văn Bắc giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Ông Dương Văn Bắc sẽ chính thức đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 1/11, thay thế ông Dennis Ng Teck Yow, người sẽ tập trung vào thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT.

Ông Bắc có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và bất động sản, với chuyên môn sâu rộng về huy động vốn, đầu tư và định giá. Từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính và bất động sản, ông Bắc gia nhập Novaland từ tháng 8/2023 với vị trí Giám đốc tài chính, sau đó được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc vào tháng 9/2024.

Về Novaland, trong quý 3/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.010 tỷ đồng, tăng 87% so với quý 3/2023. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong quý của Novaland tăng vọt lên mức 3.897 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với quý 3/2023. Chủ yếu do khoản lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư, lãi tiền cho vay, chuyển nhượng vốn và lãi tiền gửi ngân hàng.

Nhờ khoản thu đột biến từ hoạt động tài chính đã kéo lợi nhuận sau thuế trong quý tăng cao lên mức gần 2.950 tỷ đồng, tăng 21 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland đạt doanh thu thuần 4.294,8 tỷ đồng, tăng 57%. Tuy nhiên, lỗ sau thuế đến 4.377 tỷ đồng. Điều này cho thấy doanh nghiệp còn cách rất xa mục tiêu doanh thu 32.587 tỷ đồng và lợi nhuận 1.079 tỷ đồng đề ra cho năm 2024.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Novaland ở mức hơn 232.029 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn giảm 5% về mức 44.489 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền gần 3.820 tỷ đồng và hàng tồn kho 145.006 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm đầu năm.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả giảm 2% về 191.406 tỷ đồng. Khoản phải trả dài hạn từ hợp tác đầu tư phát triển dự án giảm hơn 32%, còn 44.200 tỷ đồng.

Phải trả ngắn hạn ngắn hạn khác 2.639 tỷ đồng; trong đó, phải trả Công ty CP NovaGroup 2.527 tỷ đồng và Công ty CP Diamond Properties gần 112 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây đều là 2 doanh nghiệp liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn.

Ngoài ra, theo BCTC quý 3/2024, NVL cũng phát sinh khoản phải thu dài hạn 76 tỷ đồng đối với ông Bùi Cao Nhật Quân- con trai ông Bùi Thành Nhơn.