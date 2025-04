Lâm Đồng đấu giá thành công 20 lô đất, thu gần 52 tỷ

Ngày 22/4, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) tổ chức đấu giá thành công 20 lô đất tại Khu phố 9 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Đô thị Khu trung tâm mở rộng Phường 1.



Được biết, mỗi lô đất có diện tích 68 m2, giá khởi điểm 1,632 tỷ đồng. Tổng giá khởi điểm của 20 lô đất này là 32,64 tỷ đồng. Phiên đấu giá có hơn 250 cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tham gia.

Toàn cảnh phiên đấu giá.

Kết quả, tất cả 20 lô đất đều được các cá nhân tham gia đấu giá thành công, với tổng số tiền trúng đấu giá là 51,78 đồng (tăng hơn 19,14 tỷ đồng so với giá khởi điểm). Trong đó, lô đấu giá tăng thấp nhất là 648 triệu đồng so với giá khởi điểm; lô đấu giá tăng cao nhất là 1,408 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Trước đó, ngày 28/3, thành phố Bảo Lộc cũng đã đấu giá thành công 26 lô đất công tại 2 khu vực: Khu phố 9 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Đô thị Khu trung tâm mở rộng Phường 1 và Khu dân cư đường Nguyễn Khuyến, Phường 2. Kết quả đấu giá 26 lô đất này đã thu về tổng số tiền 54,315 tỷ đồng.