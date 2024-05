Soi tài sản Chủ tịch Vũ Đình Độ bất ngờ từ nhiệm DNP Holding

Ngày 22/5 vừa qua, Công ty Cổ phần DNP Holding nhận được đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của ông Vũ Đình Độ và bà Phan Thuỳ Giang, việc từ nhiệm sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



Theo tìm hiểu, ông Vũ Đình Độ (sinh năm 1982) là nhà đầu tư, người đồng sáng lập và đồng hành cùng sự phát triển của các công ty phát triển hạ tầng cấp nước, các công ty sản xuất vật tư hạ tầng ngành nước, vật liệu xây dựng… trong hệ thống Công ty cổ phần DNP Holding.

Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch DNP Holding

Ông Độ gia nhập DNP Holding từ năm 2012 với vai trò Giám đốc điều hành và được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT DNP Holding từ ngày 6/4/2015. Hiện tại, trước khi từ nhiệm, năm 2022, ông Độ tiếp tục được bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước đó, ông từng làm kiểm toán cho KPMG tại Việt Nam, Singapore. Từ năm 2007 đến năm 2011, ông trải qua các vị trí cấp cao về phân tích đầu tư, đầu tư, thị trường vốn, M&A và công cụ phái sinh tại các công ty chứng khoán SSI, VNDirect và MSB.

Dù rời vị trí thành viên Hội đồng quản trị của DNP Holding, ông Độ vẫn là cổ đông lớn nhất của DNP Holding khi sở hữu 12,7 triệu cổ phần tương đương 10,75% vốn điều lệ của doanh nghiệp (theo báo cáo quản trị năm 2023). Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 22/5/2024, khối tài sản đại gia 42 tuổi đang trực tiếp nắm giữ tại DNP Holding có giá trị hơn 258 tỷ đồng.

DNP Holding dưới thời ông Vũ Đình Độ cũng liên tục mở rộng qua các thương vụ M&A nhiều công ty trong lĩnh vực nước, môi trường, vật liệu xây dựng tại các địa phương như CMC, Nhựa Đồng Nai, Hawaco… Ngoài ra, công ty này còn thực hiện một số thương vụ M&A đình đám trong lĩnh vực bất động sản như Tasco hay Du lịch Bất động sản Ninh Vân Bay.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, DNP Holding ghi nhận doanh thuần đạt 1.700 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ so với cùng kỳ 2023. Sau khi trừ các chi phí doanh nghiệp do đại gia 42 tuổi giữ vị trí Chủ tịch ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 6 tỷ đồng tăng mạnh so với khoản lợi nhuận chỉ 1,65 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

Đến hết quý I, tổng tài sản của DNP Holding đã đạt mức gần 17.800 tỷ đồng, tăng gần 11%. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 8.200 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 10,88 tỷ đồng, DNP Holding mới hoàn thành 14,9% so với kế hoạch lãi 73 tỷ đồng trong năm 2024.