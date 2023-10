Vi phạm nhiều lần

Mới đây, Công ty CP DNP Holding (mã: DNP) vừa công bố thông tin nhận quyết định xử phạt về thuế của Tổng Cục thuế, với tổng số tiền xử lý về thuế gần 12 tỷ đồng.



Cụ thể, Tổng Cục thuế cho biết, DNP Holding đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp. Đặc biệt DNP Holding đã khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp tại tờ khai thuế GTGT của nhiều kỳ tính thuế, đây là tình tiết tăng nặng.

Do đó, DNP Holding phải chịu mức phạt gần 1,4 tỷ đồng do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; hơn 85 triệu đồng do khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.

Ngoài ra, DNP Holding buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước là hơn 6,9 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế gần 332 triệu đồng; giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế tháng 12/2022 số tiền gần 3,3 tỷ đồng.

Trước vi phạm thuế bị phạt gần 12 tỷ, lợi nhuận DNP Holding ra sao? (ảnh minh họa: Internet).



Theo tìm hiểu, DNP Holding được thành lập từ năm 1976, có tiền thân là Công ty CP Nhựa Đồng Nai, được tổ chức theo mô hình công ty đầu tư (investment holding), gồm nhiều đơn vị thành viên, tập trung cho hai lĩnh vực chiến lược là nhựa và nước sạch. Trong đó, tháng 4/2022, Công ty đổi tên từ Công ty CP Nhựa Đồng Nai sang Công ty CP DNP Holding.

DNP Holding có trụ sở chính tại đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tổng Giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật là ông Hoàng Anh Tuấn.

Lãi sau thuế gấp 5 lần so với cùng kỳ

Về bức tranh tài chính, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã soát xét, 6 tháng đầu năm 2023, DNP Holding ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.489 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước; lãi gộp tăng hơn 5% lên hơn 619 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng cao tới 55%, ghi nhận ở mức 410,9 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức 125,3 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của DNP Holding từ trước tới nay.

Tại thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã soát xét, DNP Holding cho thấy đã thoái vốn tại nhiều công ty con gián tiếp, bao gồm: Thoái toàn bộ 44,06% vốn tại Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Long An, thoái toàn bộ 49,13% vốn tại Công ty CP Công trình Đô thị Châu Thành. Cùng đó, DNP Holding cũng thoái vốn tại nhiều công ty liên kết gián tiếp như toàn bộ 19% vốn Công ty CP Cấp thoát nước Long An, toàn bộ 12,41% vốn Công ty CP Cấp nước Cà Mau, toàn bộ 12,78% vốn Công ty CP Cấp nước Quảng Bình.

Cùng với tốc độ tăng của chi phí tài chính thấp hơn tốc độ tăng doanh thu tài chính và việc các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm giúp DNP Holding lãi ròng hơn 48 tỷ đồng, gấp hơn 21 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của DNP Holding ghi nhận đạt 15.760 tỷ đồng, giảm 4,7% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tài sản cố định ghi nhận 6.018,9 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng tài sản, giảm 13,7% so với cùng kỳ. Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền cùng với đầu tư tài chính ngắn hạn cũng ghi nhận lần lượt giảm nhẹ 6,8% và 4% so với cùng kỳ năm 2022. Nợ phải trả tính đến cuối quý II/2023 ghi nhận ở mức 11.097 tỷ đồng; hàng tồn kho ở mức 1.547 tỷ đồng.

Năm 2023, DNP Holding đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất dự kiến 8.432 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 124 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, công ty mới hoàn thành được gần 42% kế hoạch doanh thu, tuy nhiên đã vượt 32% kế hoạch về lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, giá cổ phiếu DNP của DNP Holding đạt 22.000 đồng/cp, giảm hơn 8% so với đầu năm; khối lượng giao dịch trung bình hơn 33 nghìn cp/phiên.