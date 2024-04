Tổng giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng xin từ nhiệm

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã chứng khoán: OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Nguyễn Đình Tùng (sinh năm 1971) gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc vào ngày 23/4.

Trong thư từ nhiệm, ông Nguyễn Đình Tùng cam kết sẽ tiếp tục đóng góp và đồng hành với OCB trong vai trò Thành viên HĐQT, để triển khai chiến lược phát triển bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển mạng lưới đối tác lớn.

Ông Nguyễn Đình Tùng gia nhập OCB từ tháng 4/2012 và chính thức đảm nhận vị trí Tổng giám đốc từ tháng 8 cùng năm. Hồi tháng 4/2023, ông được bầu làm Thành viên HĐQT nhằm chuẩn bị và thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc triển khai các kế hoạch chiến lược của ngân hàng.

Trong ngày 24/4, OCB cũng công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với kết quả kinh doanh tích cực, hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi đều tăng trưởng tốt.

Dư nợ thị trường 1 đạt 153.199 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2023; Tổng thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2.287 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ, trong đó thu thuần từ lãi đạt 1.901 tỷ tăng 8,6% và thu thuần ngoài lãi đạt 386 tỷ tăng 13,8%. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.214 tỷ đồng tăng 23% so với quý I/2023.

Năm 2024, OCB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 24.717 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức, đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.885 tỷ đồng, tăng 66% so với kết quả năm 2023.

Bên cạnh đó, nhà băng này cũng đặt kế hoạch tổng tài sản đến cuối năm nay sẽ tăng 19%, lên trên 286.500 tỷ đồng. Tổng huy động thị trường 1 dự kiến tăng 17%, lên trên 197.300 tỷ đồng; dư nợ thị trường 1 dự kiến tăng khoảng 20%, đạt gần 177.600 tỷ đồng và sẽ được điều chỉnh theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.