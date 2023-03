Soi Cty Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cấp suất ăn nghi ngô độc cho học sinh tiểu học Kim Giang

Những ngày qua, dư luận dậy sóng khi hàng chục học sinh tại Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) phải nhập viện do nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, ngày 28/3, Trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi tham quan tại trang trại Cánh Buồm Xanh (huyện Gia Lâm), sau khi về đến trường, hơn 50 học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.



Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô. Học sinh ăn trưa lúc 11h. Chiều cùng ngày, khi về đến trường, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn… nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Cửa hàng thực phẩm an toàn tại B5 Nguyễn Qúy Đức, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội của Công ty CP thực phẩm Ngôi Sao Xanh (ảnh minh họa, nguồn: thucphamviet24h.vn).

Thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đến sáng 29/3 đã có 73 học sinh phải nhập viên điều trị. Hiện, tình hình sức khỏe của các bé đã ổn định. Trong tổng số 73 trẻ, 38 cháu khám tại Bệnh viện Bạch Mai, 7 trẻ khám tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và 26 trẻ khám tại Bệnh viện Xây dựng, một trẻ khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và một trẻ khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Về đơn vị cung cấp thức ăn cho học sinh trong chuyến thăm quan, được biết, Trường Tiểu học Kim Giang đã ký hợp đồng với Công ty CP thực phẩm Ngôi Sao Xanh (trụ sở tại huyện Đông Anh, Hà Nội) theo Hợp đồng cung cấp suất ăn bán trú số 06/2022/HĐ-NSX ngày 5/9/2022.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm của doanh nghiệp này gồm có: Bản cam kết trách nhiệm về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn tập thể ngày 01/8/2022; Phiếu khám sức khỏe và tập huấn kiến thức ATTP của 13 nhân viên được phòng Y tế và TTYT quận xác nhận; Xuất trình được sổ kiểm thực 3 bước theo quy định. Chi cục cho biết đã đề nghị nhà trường tạm dừng hoạt động của bếp ăn tập thể tại trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đối với nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm, doanh nghiệp này đã xuất trình hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm gồm: 33 nhà cung cấp thực phẩm tươi sống, 18 nhà cung cấp gia vị, đồ khô, 17 nhà cung cấp bánh, sữa, hoa quả.

Về quy trình bảo quản, vận chuyển thức ăn, theo báo cáo Công ty CP thực phẩm Ngôi Sao Xanh, khoảng 5h2' sáng ngày 28/3 công ty này nhập nguyên liệu thực phẩm. Đến khoảng 6h bắt đầu sơ chế, sau đó 8h-9h chế biến thực phẩm.

Khoảng 9h45' Công ty bắt đầu vận chuyển thức ăn sang khu dã ngoại bằng xe ô tô chuyên dụng, trong đó thức ăn được bảo quản trong các thùng inox có nắp đậy, có niêm phong. Đến khoảng 11h cô giáo chủ nhiệm chia suất ăn cho học sinh tại khu dã ngoại trong nhà trẻ. Khoảng 15h30' cùng ngày học sinh về trường và xuất hiện các triệu chứng nôn, đau bụng.

Liên quan vụ việc trên, thông tin trên báo chí, Trưởng phòng Y tế lẫn Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân đều không nắm được Công ty CP thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp suất ăn cho bao nhiêu trường học trên địa bàn.

Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được biết, Công ty CP thực phẩm Ngôi Sao Xanh được thành lập ngày 12/7/2007, do ông Nguyễn Văn Ninh, Tổng Giám đốc công ty làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tập thể Công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Công ty CP thực phẩm Ngôi Sao Xanh hoạt động trên 37 ngành nghề, trong đó có cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) và cung cấp dịch vụ ăn uống khác; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ.

Trên trang website: https://thucphamviet24h.vn/ giới thiệu là trang tin điện tử trực thuộc Công ty CP thực phẩm Ngôi Sao Xanh, hiện doanh nghiệp này có 3 chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn có kiểm soát tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội gồm: Cửa hàng số 1 tại địa chỉ sân phụ 5B, Nguyễn Quý Đức; cửa hàng số 2 có địa chỉ tại số 9 Hoàng Đạo Thúy; cửa hàng số 3 tại số 2/320 Khương Đình và 1 nông trại Ngôi sao xanh tại KM4 đường Võ Văn Kiệt, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Đáng chú ý, ghi nhận trên các trang thông tin hệ thống đấu thầu cho thấy, không có gói thầu hay dự án nào do Công ty CP thực phẩm Ngôi Sao Xanh trúng thầu hay thực hiện.