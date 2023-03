Hình ảnh vạch tội ác gã giám đốc sát hại nữ kế toán đang mang thai

Thông tin mới nhất vụ nữ kế toán đang mang thai ở Bình Dương bị sát hại tại Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, TX Tân Uyên), Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang truy tìm nghi phạm Yang Zhong Wu (quốc tịch Trung Quốc; Giám đốc Công ty Vinh Nhuận). Nạn nhân trong vụ án là chị L.T.M (SN 1993, quê Bình Dương), kế toán của Công ty Vinh Nhuận. Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại vụ việc cho thấy, nữ kế toán L.T.M. và người đàn ông cãi vã, xô xát. Sau đó, người đàn ông khống chế nữ nhân viên kế toán, dùng tay tác động liên tục vào cơ thể khiến nạn nhân vùng vẫy. Nghi phạm này đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị M, sau đó kéo lê người phụ nữ vào căn phòng. Sau khi gây án, Yang Zhong Wu rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 450.00. Ngay tối 29/3, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm nghi phạm Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu vui lòng báo tin về Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương (số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) hoặc điện thoại 098 9951795 gặp Trung tá Lê Xuân Sang; hoặc báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Trước đó, vào hơn 16h30 phút ngày 29/3, bà N.T.H. (người nấu ăn trong công ty, 43 tuổi, quê Bình Phước) đi từ ngoài vào bếp ăn của công ty để nấu ăn thì phát hiện ông Yang Zhong Wu từ trong nhà ăn bước vội ra ô tô biển số 61C- 450… đi khỏi công ty. Khi vào nhà vệ sinh, bà H. phát hiện chị L.T.M. (kế toán công ty) đã tử vong trong tư thế nằm úp trên vũng máu, có vết cắt ở cổ; còn tài sản và đồ đạc không bị mất. (Ảnh: Báo Bình Dương) Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định cách đây khoảng 2 tuần, ông Yang Zhong Wu và nạn nhân có tranh cãi về việc công ty bị mất tài sản, thường xuyên mâu thuẫn tranh cãi tại công ty. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ một con dao dài khoảng 30cm có dính tóc và vết máu trong bồn rửa tay. Trao đổi với báo chí, chồng nạn nhân cho biết, vợ anh làm kế toán ở Công ty Vinh Nhuận được 2 năm. Cách đây 1 tuần, giám đốc phát hiện công ty bị mất hàng và nghi là vợ anh và một số người khác lấy. Sau đó, ông ta thuê người tới công ty kiểm tra sổ sách kế toán. Bị giám đốc nghi ngờ vô lý, gia đình đã khuyên chị M. nghỉ việc nhưng chị vẫn muốn làm rõ mọi việc rồi mới nghỉ. Thời điểm xảy ra vụ án, chị M. đang mang thai con đầu lòng 8 tuần. Hiện gia đình đã đưa chị M. về quê ở Đồng Nai để an táng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ… >>> Mời độc giả xem thêm video Hung thủ giết người tại Mão Điền, huyện Thuận Thành sa lưới. Nguồn: Công an Bắc Ninh

