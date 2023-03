Danh tính nữ MC xứ Nghệ nổi tiếng chỉ từ một khoảnh khắc

Khoảnh khắc của một cô gái được cho là nữ MC đài truyền hình Nghệ An nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Trong ảnh gái xinh này mặc trang phục múa dân gian đương đại, mái tóc búi cao, làn da trắng sáng cùng gương mặt được trang điểm kỹ càng. Cô khiến ai nấy đều phải trầm trồ trước nhan sắc ngọt ngào. Sau khi bức ảnh được đăng tải, các “thám tử mạng” đã ngay lập tức tìm được thông tin của cô. Cô nàng tên là Nguyễn Thảo Vi, sinh năm 2000, được biết đến với danh hiệu Á khôi Sinh viên Việt Nam 2018. Thảo Vi cũng từng giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Nghệ An và lọt top 30 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Hot girl sở hữu chiều cao cân đối 1m67, nặng 47kg và có số đo 3 vòng thon gọn 89 - 63 - 90. Sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình nhưng lại theo học ở Nghệ An, cuộc sống xa gia đình khiến Thảo Vi phải trở nên tự lập ngay cả trong học tập và cuộc sống. Hiện tại, sau khi ra trường, Thảo Vi công tác tại Đài Truyền hình Nghệ An. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh xắn, Thảo Vi còn khiến người ta ngưỡng mộ bởi bảng thành tích học tập tốt. 10 năm liền Thảo Vi là học sinh giỏi toàn diện, trong đó có 3 năm đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ Văn. Thảo Vi có nụ cười tỏa nắng, gương mặt thanh tú và dáng người mảnh mai. Sở hữu vẻ ngoài nổi bật giúp Thảo Vi có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc. Ảnh: FBNV

