Sóc Trăng: Liên danh Thanh Hảo - Long Hoàng sẽ thi công các trạm y tế huyện Thạnh Trị

Loại 2 đối thủ giành gói thầu

Ngày 23/11/2024, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 1, Đặng Thụy Minh Tường đã ký ban hành Quyết định số 676/QĐ-BQLDA1, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 39: Thi công xây dựng công trình các trạm y tế, trên địa bàn huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng), thuộc Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, tỉnh Sóc Trăng.

Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu là liên danh Thanh Hảo - Long Hoàng (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thanh Hảo - Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Long Hoàng); giá trúng thầu 14.470.350.814 đồng; nguồn vốn từ vốn vay ODA của ADB, vốn đối ứng ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện gói thầu 150 ngày; loại hợp đồng trọn gói…

Một phần Quyết định số 676/QĐ-BQLDA1 do Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 1, Đặng Thụy Minh Tường, ký ban hành. Nguồn MSC

Trước đó, Gói thầu số 39: Thi công xây dựng công trình các trạm y tế, trên địa bàn huyện Thạnh Trị, thuộc Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, tỉnh Sóc Trăng, được công bố ngày 29/9/2024.

Gói thầu được hoàn thành mở thầu ngày 9/10/2024, theo đó, có 3 nhà thầu tham gia dự thầu:

Liên danh Tư Danh - Linh Hoàng Cung dự thầu với giá 14.530.069.414 đồng; liên danh Xây dựng 85 dự thầu với giá 13.126.879.848 đồng; liên danh Thanh Hảo - Long Hoàng dự thầu với giá 14.470.350.814 đồng. Kết quả, liên danh Thanh Hảo - Long Hoàng đã trúng thầu.

Hồi cuối tháng 6/2024, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh 3 gói thầu và bổ sung các gói thầu - thuộc Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, tỉnh Sóc Trăng.

Dự án có tổng mức đầu tư quy đổi là 244.595.000.000 đồng; thời điểm quy đổi tỷ giá ngày 12/6/2024. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm tăng cường năng lực hoạt động của các trạm y tế cấp cơ sở, để thực hiện toàn diện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Năng lực liên danh Thanh Hảo - Long Hoàng

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thanh Hảo (địa chỉ ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) thành lập ngày 12/1/2010; người đại diện pháp luật là Nguyễn Thanh Hảo.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ tháng 12/2016 đến nay, đơn vị đã tham gia 110 gói thầu, trong đó trúng 79 gói, trượt 20 gói, 11 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) khoảng 887 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập khoảng 500 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 386 tỷ đồng.

Tại tỉnh Bạc Liêu, công ty tham gia và trúng 29/48 gói thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 379 tỷ đồng (trong đó, trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 250 tỷ đồng).

Tại tỉnh Sóc Trăng, công ty tham gia và trúng 11/13 gói thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 253 tỷ đồng (trong đó, trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 45 tỷ đồng).

Công ty là khách của một số đối tác, như:

Đã tham gia và trúng 4/8 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) mời thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 68 tỷ đồng; 6/7 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) mời thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 158 tỷ đồng; 5/7 gói thầu, do Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thiên Phú Bạc Liêu mời thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 32 tỷ đồng;

Đã tham gia và trúng 2/2 gói thầu, do Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng mời thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 22 tỷ đồng; 5/6 gói thầu, do Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng mời thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 40 tỷ đồng; 4/4 gói thầu, do Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu mời thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 122 tỷ đồng…

Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Long Hoàng (địa chỉ ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) thành lập ngày 20/1/2021; ông Nguyễn Văn Tám là người đại diện pháp luật.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã tham gia 11 gói thầu, trúng 11 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) khoảng 66,8 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập khoảng 280 triệu đồng, với vai trò liên danh khoảng 66,5 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2023, công ty tham 7 gói thầu, trúng cả 7; từ đầu năm 2024 đến nay, tham gia 4 gói thầu, trúng cả 4.

Tại tỉnh Bạc Liêu, công ty đã tham gia và trúng 8/8 gói thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 46 tỷ đồng (trong đó, trúng với vai trò liên danh khoảng 45 tỷ đồng).

Tại tỉnh Sóc Trăng, công ty đã tham gia và trúng 2/2 gói thầu (trong vai trò liên danh); tổng giá trị trúng thầu khoảng 17 tỷ đồng.

Công ty là khách của một số đối tác, như:

Đã tham gia và trúng 4/4 gói thầu, do Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ mời thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 13,1 tỷ đồng; 1/1 gói thầu, do Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng mời thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 14,4 tỷ đồng; 1/1 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) mời thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 36,8 tỷ đồng…