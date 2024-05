Tây Ninh: Công ty Nguyễn Phi Dũng có năng lực thế nào?

PV Văn phòng đại diện Báo Tri thức và Cuộc sống tại TP HCM đã liên hệ với Công ty TNHH MTV Nguyễn Phi Dũng để tìm hiểu về mục tiêu công bằng, cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Trả lời thông tin về một số gói thầu nêu trên, trong công văn phúc đáp gửi Văn phòng đại diện Báo Tri thức và Cuộc sống tại TP HCM ngày 7/4/2024, phía Công ty TNHH MTV Nguyễn Phi Dũng khẳng định:

"Trong quá trình lập và đánh giá E-HSDT, Bên mời thầu luôn bám theo Mẫu quy định và tuân thủ Luật Đấu thầu và các văn bản pháp lý liên quan khác, tất nhiên là phải bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, và trách nhiệm giải trình; còn hiệu quả kinh tế trong cuộc đấu thầu không do Bên mời thầu quyết định mà do thực tế bao nhiều nhà thầu tham dự, giá dự thầu do các nhà thầu tự quyết định"...