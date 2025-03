Công ty Triệu Quang tiếp tục trúng thầu tại Điện lực Bình Dương

Theo đó, ngày 20/11/2024 của Công ty Điện lực Bình Dương có Quyết định số 2000/QĐ-PCBD phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp, cải tạo lưới trung áp trong Khu công nghiệp Bàu Bàng thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Bàu Bàng”.

Tiếp đó ngày 06/12/2024, đơn vị này có Quyết định số 2154/QĐ-PCBD phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Nâng cấp, cải tạo lưới trung áp trong Khu công nghiệp Bàu Bàng thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Bàu Bàng”; Đồng thời, phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu trên tại Quyết định số 167/QĐ-PCBD ngày 12/02/2025.

Một phần Quyết định số KQ2500037576_2503150007. Nguồn MSC.

Đến ngày 15/3/2025, Công ty Điện lực Bình Dương có Quyết định số KQ2500037576_2503150007 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Xây lắp, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp, cải tạo lưới trung áp trong Khu công nghiệp Bàu Bàng thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Bàu Bàng, thuộc dự án/dự toán mua sắm Nâng cấp, cải tạo lưới trung áp trong Khu công nghiệp Bàu Bàng thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Bàu Bàng.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH thương mại dịch vụ điện Triệu Quang (Công ty Triệu Quang); với giá trúng thầu 1,713 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu 70 ngày.

Gói thầu được hoàn thành mở đóng thầu ngày 24/2/2025; theo Biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán 1,777 tỷ đồng; duy nhất Công ty TNHH thương mại dịch vụ điện Triệu Quang tham dự và trúng thầu.

Năng lực nhà thầu có gì nổi bật?

Công ty TNHH thương mại dịch vụ điện Triệu Quang được thành lập tháng 6/2006; có địa chỉ đăng ký trụ sở kinh doanh tại KP Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương; do Nguyễn Hàn Sinh là người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 6/2019; theo ghi nhận, đến ngày 17/3/2025, đã tham gia 11 gói thầu, trong đó trúng 9 gói, trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng: 14,842 tỷ đồng, hoàn toàn với vai trò độc lập.

Trụ sở Công ty điện lực Bình Dương. Ảnh Internet.

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết các gói thầu doanh nghiệp này trúng đều thuộc lĩnh vực xây lắp điện, nâng cấp hệ thống lưới điện trung và hạ thế – đây là lĩnh vực chủ lực của nhà thầu. Tại Công ty điện lực Bình Dương, Công ty Triệu Quang từng tham dự và trúng 5/7 gói thầu; với tổng giá trị 14,209 tỷ đồng.

Gần nhất, ngày 24/10/2024, nhà thầu được ông Lê Minh Quốc Việt – Giám đốc Công ty điện lực Bình Dương ký Quyết định số 1797/QĐ-PCBD, phê duyệt trúng gói thầu “Xây lắp” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp; Công trình: - Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA từ 1 pha lên 3 pha thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Tân Uyên năm 2024. - Đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải, đảm bảo cấp điện cho khách hàng thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Tân Uyên năm 2024. - Đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải, đảm bảo cấp điện cho khách hàng thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Phú Giáo năm 2024; với giá trúng thầu 3,881 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại gói thầu trên cũng duy nhất Công ty Triệu Quang tham dự và trúng thầu.