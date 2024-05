Tây Ninh: Liên danh 3 công ty dự gói thầu gần 5,8 tỷ đồng

Ngày 8/3/2024, UBND huyện Tân Châu ra Quyết định số 709/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Dự án Trường Mầm non Tân Hiệp; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Châu chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Ảnh minh họa.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.560.000.000 đồng; nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn xây dựng nông thôn mới (Trung ương + tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng, vốn ngân sách huyện CBĐT). Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất tiêu chí giáo dục.

Theo KHLCNT, Dự án Trường Mầm non Tân Hiệp, gồm 5 gói thầu; trong đó gói thầu thi công xây dựng + thiết bị, có giá 5.790.233.990 đồng (giá dự toán gói thầu 5.780.105.190 đồng).

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 23/4/2024, gói thầu thi công xây dựng + thiết bị, do Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng mời thầu; duy nhất liên danh Công ty TNHH XD và TM Nhật Trung - Công ty TNHH MTV Nguyên Vũ CORP - Công ty TNHH Thiết bị Hòa Việt dự thầu với giá 5.548.228.770 đồng (giá dự thầu sau giảm giá 5.548.228.770 đồng), hiệu lực E-HSDT 180 ngày.

Biên bản mở gói thầu thi công xây dựng + thiết bị thuộc Dự án Trường Mầm non Tân Hiệp. Nguồn: MSC

Lúc 11giờ 00 ngày 9/5, thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu thi công xây dựng + thiết bị thuộc Dự án Trường Mầm non Tân Hiệp vẫn đang xét thầu…

Năng lực các thành viên liên danh ra sao?

Công ty TNHH XD và TM Nhật Trung (Công ty Nhật Trung, địa chỉ tại Khu phố 1, Phường 1, TP. Tây Ninh) thành lập ngày 6/9/2004; ông Nguyễn Đình Minh là người đại diện pháp luật với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 7/8/2014.

Từ năm 2014 đến nay, trong vai trò độc lập và liên danh, công ty đã tham gia 63 gói thầu, trúng 41 gói, trượt 11 gói, 11 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 235.719.423.744 đồng; trong đó với vai trò độc lập 128.706.353.744 đồng, với vai trò liên danh 107.013.070.000 đồng); tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia khoảng 91,63%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 97,26% (địa phương tham gia thầu nhiều nhất là tỉnh Tây Ninh 49 gói).

Ngoài gói thầu Gói thầu thi công xây dựng + thiết bị thuộc Dự án Trường Mầm non Tân Hiệp, Công ty Nhật Trung còn dự thầu nhiều gói thầu đang chờ kết quả, như:

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nhà làm việc Công an xã Bàu Đồn, do Ban quản lý dự án Đầu Tư xây dựng huyện Gò Dầu làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư Bình An mời thầu, hoàn thành mở thầu ngày 3/5/2024;

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nhà làm việc Công an xã Phước Thạnh, do Ban quản lý dự án Đầu Tư xây dựng huyện Gò Dầu làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư Bình An mời thầu, hoàn thành mở thầu ngày 3/5/2024;

Gói thầu Thi công xây dựng + Thiết bị thuộc dự án Trụ sở Công an xã Tân Hội, do Ban quản lý dự án Đầu Tư xây dựng huyện Tân Châu làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý xây dựng Toàn Tâm mời thầu, hoàn thành mở thầu ngày 24/4/2024…

Trước đó, ngày 23/4/2024, Công ty Nhật Trung được công bố trúng gói thầu: Xây lắp thuộc Công trình xây mới cổng, hàng rào công viên nghĩa trang nhân dân thị xã Hoà Thành do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng mời thầu, Ban quản lý dự án Đầu Tư xây dự thị xã Hòa Thành làm chủ đầu tư.

Gói thầu có giá 5.574.075.090 đồng (giá dự toán gói thầu 5.472.728.000), Công ty Nhật Trung trúng thầu với giá 5.200.889.248 đồng.

Trong tháng 12/2023, Công ty Nhật Trung “một mình một ngựa” trúng 2 gói thầu, gồm:

Gói thầu gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc Dự án xây dựng Doanh trại Đại đội thiết giáp/Phòng tham mưu, do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư; Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng mời thầu.

Gói thầu có giá 14.508.028.000 đồng, Công ty Nhật Trung dự thầu với giá 14.298.691.248 đồng (giá dự thầu sau giảm giá 14.298.691.248 đồng).

Ngày 15/12/2023, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 5720/QĐ-BCH, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc Dự án xây dựng Doanh trại Đại đội thiết giáp/Phòng tham mưu. Theo đó, Công ty Nhật Trung là nhà thầu trúng thầu với giá 14.298.691.000 đồng.

Quyết định số 5720/QĐ-BCH của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh. Nguồn: MSC

Gói thầu Thi công xây dựng + thiết bị thuộc Công trình Nhà thi đấu đa năng trường TH Tân Hà, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Châu làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Trọng Tín mời thầu.

Gói thầu có giá 2.412.118.475 đồng (giá dự toán gói thầu 2.410.437.573 đồng), Công ty Nhật Trung dự thầu với giá 2.363.793.311 đồng.

Ngày 6/12/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Châu ra quyết định số 3368/QĐ-BQLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Thi công xây dựng + thiết bị thuộc Công trình Nhà thi đấu đa năng trường TH Tân Hà. Theo quyết định, Công ty Nhật Trung là nhà thầu trúng thầu với giá 2.363.793.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Nguyên Vũ CORP (Công ty Nguyên Vũ CORP, địa chỉ tại Khu phố 5, Phường 3, TP.Tây Ninh) thành lập ngày 17/7/2015; ông Lê Nguyên Trường Vũ là người đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc.

Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 8/5/2018.

Từ năm 2018 đến nay, trong vai trò độc lập và liên danh, công ty đã tham gia 26 gói thầu, trúng 18 gói, trượt 7 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 193.378.870.720 đồng; trong đó với vai trò độc lập 1.271.946.000 đồng, với vai trò liên danh 192.106.924.720 đồng); tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia khoảng 95,82%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 98,73% (địa phương tham gia thầu nhiều nhất là tỉnh Tây Ninh 22 gói).

Từ năm 2019 đến nay, “cặp đôi” Công ty Nguyên Vũ CORP- Công ty Nhật Trung đã song hành cùng nhau, “đánh bại” nhiều đối thủ có tiếng trúng thầu các gói có giá trị lớn. Điển hình như: Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây mới trụ sở UBND, ban CHQS xã Bình Minh, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Gói thầu có giá dự toán 17.707.270.000 đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu ngày 11/9/2023, với 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (giá dự thầu 15.286.474.680 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 15.286.474.680 đồng); và liên danh Công ty Nhật Trung - Công ty Nguyên Vũ CORP (giá dự thầu 17.529.194.447 đồng).

Ngày 02/10/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Tây Ninh ra Quyết định 507/QĐ-BQLDA, phê duyệt kết qủa lựa chọn nhả thầu qua mạng Gói thầu số 1: Thi công xây dựng thuộc dự án Xây mới trụ sở UBND, ban CHQS xã Bình Minh.

Theo đó, liên danh Công ty Nhật Trung - Công ty Nguyên Vũ CORP là nhà thầu trúng thầu với giá 17.529.194.000 đồng; Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel trượt thầu với lý do: E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Quyết định507/QĐ-BQLDA của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Tây Ninh. Nguồn: MSC

Công ty TNHH Thiết bị Hòa Việt (địa chỉ tại Khu phố 4, Phường 4, TP Tây Ninh) thành lập ngày 30/6/2017; bà Nguyễn Thị Minh San là người đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc.

Công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 22/7/2020.

Từ năm 2020 đến nay, trong vai trò độc lập, công ty đã tham gia 4 gói thầu, trúng 1 gói, trượt 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu 960.000.000 đồng.

Gói thầu thi công xây dựng + thiết bị, do Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng mời thầu, cũng là gói thầu đầu tiên, công ty tham gia dự thầu, trong vai trò liên danh.