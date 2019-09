Số phận dự án nghìn tỷ ghềnh Nam Ô hiện giờ thế nào?

Ngày 21/9, UBND quận Liên Chiểu xác nhận, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng vừa chủ trì buổi họp liên quan đến việc triển khai Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô và phương án quản lí ghềnh Nam Ô.

Theo đó, ghềnh Nam Ô sẽ được giao cho Công ty CP Trung Thủy Đà Nẵng quản lý nhưng không khai thác thương mại trên ghềnh.

Công ty sẽ quản lý ghềnh Nam Ô theo đúng các tiêu chí: Không khai thác thương mại trên ghềnh, đầu tư xây dựng các hạng mục như bãi đậu xe, nhà nghỉ chân, nhà vệ sinh công cộng, phục vụ chụp ảnh, cầu dây đi xung quanh ghềnh… nhằm phục vụ khách du lịch và người dân.

Ghềnh Nam Ô có vẻ đẹp hoang sơ được nhiều du khách lựa chọn tham quan.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương để quản lí vận hành hoạt động du lịch không thu phí trên ghềnh, chỉ cho phép chụp hình, tham quan và không cho phép tắm tại khu vực bãi biển ngay chân ghềnh đá Nam Ô nhằm đảm bảo an toàn.

Giữ nguyên hiện trạng thực vật tự nhiên trên ghềnh, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, tiến hành dọn dẹp vệ sinh, cải tạo cảnh quan và thực hiện các hoạt động nâng cao ý thức người dân trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường trên ghềnh.

Tổng chi phí cho việc đầu tư quản lý ghềnh Nam Ô dự kiến khoảng 7 tỷ đồng, các chi phí duy trì và vận hành hàng năm sẽ do công ty đầu tư.

Đại diện Công ty CP Trung Thủy Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất điều chỉnh Quy hoạch 1/500 Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Ô và đang tích cực làm việc với các Sở, ban ngành theo đúng quy trình để tiến hành thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch theo quy định hiện hành.

Trước đó do không được quản lý nhiều hộ dân đã tự phát dựng bạt buôn bán trên ghềnh gây ô nhiễm, mất trật tự.

Phía đơn vị này đã trình UBND TP Đà Nẵng để được đầu tư xây dựng bãi tắm công cộng với các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường đảm bảo, làm sạch bãi biển để người dân và du khách có thể sử dụng.

Trước đó, năm 2018, hàng trăm người dân đã tập trung phản đối khi công ty Trung Thủy dùng hàng rào sắt ngăn người dân xuống biển. Sau đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã thị sát và chỉ đạo tháo dỡ hàng rào sắt.

Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng sau đó đã yêu cầu điều chỉnh lại quy hoạch của dự án. Ngày 17/12/2018, chính quyền TP Đà Nẵng đã điều chỉnh dự án này, trong đó có chủ trương đưa ghềnh Nam Ô ra khỏi dự án.

Từ đầu tháng 2/2019, do không có ai quản lý, hàng chục hộ dân ở phường Hòa Hiệp Nam đã dựng lều trái phép để buôn bán hàng rong. Việc làm tự phát trái phép này đã khiến mất mĩ quan đô thị, an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường do du khách xả rác.

Ông Đặng Việt Dũng sau đó đã đi khảo sát vị trí ghềnh Nam Ô, chứng kiến hiện trạng trên đã chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ lều trái phép, trả lại hiện trạng ban đầu.

Được biết, dự án này có tên là Lancaster Nam Ô resort, có diện tích xây dựng hơn 36 ha, số vốn đầu tư lên đến 3.300 tỷ đồng. Dự án có quy mô gồm 57 căn biệt thự biển cao cấp, khách sạn 5 sao, spa, khu hội nghị quốc tế, khu vui chơi giải trí...