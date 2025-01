TP Thủ Đức: Khởi công dự án trường mầm non Tăng Nhơn Phú A

Tiếp kiệm so với giá gói thầu hơn 16%

Khởi công xây dựng công trình Trường Mầm non Tăng Nhơn Phú A (đường Lã Xuân Oai). Ảnh LH

Sáng ngày 02/01, UBND TP Thủ Đức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức và phường Tăng Nhơn Phú A phối hợp tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng Trường Mầm non Tăng Nhơn Phú A.

Trước đó, ngày 13/09/2024 Sở Xây dựng TP HCM phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng Trường Mầm non Tăng Nhơn Phú A tại Quyết định 1039/QĐ-SXD-TĐDA với tổng mức đầu tư hơn 58,080 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện, các vùng lân cận. Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trần Hoàng Quân ký Quyết định 1039/QĐ-SXD-TĐDA nhằm điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thay cho Quyết định số 1115/QĐ-SXD-TĐDA ngày 15/07/2022 của Sở Xây dựng TP, theo đó thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025.

Sở Xây dựng TP HCM giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thành phố Thủ Đức đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Thiên Lộc Gia tổ chức mời thầu. Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Sở Xây dựng TP HCM phê duyệt tại Quyết định 1309/QĐ-UBND ngày 13/11/2024, dự án có 6 gói thầu liên kết trong đó có gói thầu xây lắp. Ngày 22/11/2024, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 07/QĐ-QLDA-49; Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Thiên Lộc Gia đăng tải ngày 23/11, lựa chọn nhà thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi; phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ; nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách thành phố.

Quyết định số 12/QĐ-QLDA-49 cho Liên Danh Nhà Thầu Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 và Công Ty Cổ Phần Thiết Bị An Toàn PCCC Thịnh Phát trúng thầu với giá 35,604 tỷ đồng. Nguồn MSC

Gói thầu có giá 41,364 tỷ đồng, đóng mở thầu ngày 11/12 với 4 nhà thầu cạnh tranh: Liên danh Bạch Đằng - Cường Thành dự thầu với giá 36,816 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Huy Thước dự thầu với giá 37,353 tỷ đồng; Liên Danh Nhà Thầu Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 và Công Ty Cổ Phần Thiết Bị An Toàn PCCC Thịnh Phát dự thầu với giá sau giảm 2% là 35,604 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng thương mại Mai Vinh dự thầu với giá 40,056 tỷ đồng.

Vượt qua 3 đối thủ, bỏ thầu với giá tiết kiệm so với giá gói thầu hơn 16%, ngày 24/12, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thành phố Thủ Đức đã phê duyệt Quyết định số 12/QĐ-QLDA-49 cho Liên Danh Nhà Thầu Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 và Công Ty Cổ Phần Thiết Bị An Toàn PCCC Thịnh Phát trúng thầu với giá 35,604 tỷ đồng, thực hiện trong 270 ngày. Tại gói thầu này Công ty TNHH xây dựng Huy Thước xếp hạng 2; Công ty TNHH xây dựng thương mại Mai Vinh trượt do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm; Liên danh Bạch Đằng - Cường Thành có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Được biết, đây là công trình hưởng ứng các hoạt động cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Dự án có quy mô xây dựng 1 trệt 2 lầu trên diện tích đất 4.000 m2 gồm 16 phòng học và các phòng chức năng, các hạng mục phụ trợ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị giáo dục; tổng diện tích sàn xây dựng 4.392 m2 với tổng mức đầu tư hơn 58 tỷ đồng (trong đó xây lắp 41,364 tỷ đồng; thiết bị 4,796 tỷ đồng; trạm biến áp hơn 840,13 triệu đồng; Bảo hiểm gần 35 triệu đồng; rà phá bom mìn gần 23 triệu đồng và tư vấn kiểm toán hơn 246,237 triệu đồng).

Năng lực nhà thầu

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 (có địa chỉ tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM) thành lập năm 2005 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật bà Triệu Cẩm Nhung và ông Nguyễn Kim Duy. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi ngày 24/12/2021, công ty có vốn điều lệ hơn 20,316 tỷ đồng.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 7/2014 đến nay đã tham gia 100 gói, trúng 80 gói trượt 16 gói, 2 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 2.671 tỷ đồng (với gần 53,161 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 1.285 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 1.385 tỷ đồng. Nhà thầu tham gia dự thầu tại TP HCM, Bình Dương, Lâm Đồng...

Hiện, nhà thầu đang chờ kết quả 2 gói xây lắp, gồm:

Gói Xây lắp thuộc dự án Xây dựng mới Trường THCS Hai Bà Trưng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 làm chủ đầu tư;

Gói Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa nâng cấp trường Tiểu học Tân Phú do UBND xã Tân Phú Trung làm chủ đầu tư.

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị An Toàn PCCC Thịnh Phát có địa chỉ tại phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM; thành lập năm 2009 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật ông Nguyễn Lê Bích Thảo. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 24/1/2022, công ty có vốn điều lệ 6 tỷ đồng.

Từ 2016 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 41/46 gói, trượt 5 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 207,301 tỷ đồng (với gần 724 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò liên danh hơn 196,128 tỷ đồng...

Năm 2024, nhà thầu tham gia và trúng 15/15 gói thầu, trong đó có 13/15 gói thực hiện trên địa bàn TP HCM.