Sở hữu 68% cổ phần Thọ Phát, KIDO nâng tỷ lệ sở hữu ra sao?

Trên thị trường, cổ phiếu KDC của KIDO hiện đang giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử, chốt phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu KDC dừng tại mức 64.500 đồng/cp.



Thọ Phát được định giá bao nhiêu?

Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã: KDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023. Báo cáo đã tiết lộ giá trị khoản đầu tư của công ty vào Công ty CP Thọ Phát Quốc Tế (Thọ Phát) - doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh bao, dimsum, hamburger, bánh giò, xôi, bánh Dorayaki,… với hơn 4.000 điểm bán.

Tính đến cuối quý III/2023, Thọ Phát được ghi nhận là công ty con của KIDO với tỷ lệ sở hữu của KIDO là 51%, tương đương giá trị đầu tư 810 tỷ đồng. Với tỷ lệ sở hữu này, Thọ Phát được định giá khoảng 1.588 tỷ đồng.

Trước đó, báo cáo tài chính quý II/2023 của KIDO cho thấy, đến ngày 30/6/2023, số tiền KIDO đầu tư vào Thọ Phát là 100 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 25%. Đến 23/8/2023, KIDO đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%, nắm quyền chi phối thương hiệu bánh bao Thọ Phát .

Mới đây, KIDO đã thông báo chính thức nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Thọ Phát Quốc Tế từ 25% lên 68% chỉ sau hơn 3 tháng. Nếu tính theo mức định giá trên, số tiền KIDO rót vào Thọ Phát ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Cùng với mức định giá này, Thọ Phát trở thành công ty lớn thứ ba của KIDO, chỉ sau Vocarimex và Tường An, hai doanh nghiệp chiếm lĩnh mảng dầu thực vật của KIDO.

Các dòng sản phẩm của KIDO (ảnh minh họa: Internet).

Thông tin trên báo chí, ông Trần Lệ Nguyên, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO cho biết, việc đầu tư 68% cổ phần thương hiệu Thọ Phát là bước tiến lớn đối với KIDO. Theo đó, Thọ Phát sẽ là mảnh ghép quan trọng của tập đoàn trong chiến lược mở rộng ngành bánh. Cùng với các công ty thành viên, KIDO đặt mục tiêu trở thành tập đoàn thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam và mở rộng sang các nước trên thế giới trong tương lai.

Nhìn về dài hạn, KIDO muốn xây dựng thương hiệu Thọ Phát trở thành “bếp ăn quốc dân” tại Việt Nam và xuất khẩu sang các quốc gia trên thế giới. “Chúng tôi muốn nâng tầm thương hiệu Thọ Phát, không chỉ ở bánh bao mà còn là các sản phẩm khác”, ông Nguyên chia sẻ.

Bước đầu triển khai kế hoạch này, KIDO tiết lộ Thọ Phát sẽ cho ra mắt các sản phẩm mới đóng gói bao gồm thịt kho, cá kho tộ, rau củ, xíu mại, bò kho và cà ri gà. Theo chia sẻ của ông Nguyên, các sản phẩm này có tính tiện lợi rất cao, đồng thời sử dụng 100% sản phẩm tươi và không có chất bảo quản.

Đồng thời, KIDO cũng định hướng chiến lược cho Thọ Phát trong vòng 5 năm tới. Cụ thể, tái định vị và xây dựng thương hiệu Thọ Phát và các nhãn hiệu; phát triển 1.000 đại lý, 1.200 cửa hàng mini Bao, 100.000 điểm bán lẻ và 100% cửa hàng bán lẻ hiện đại…

Doanh thu giảm sâu, lợi nhuận tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 cho thấy, Công ty CP Tập đoàn KIDO ghi nhận 2.303 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp giảm cao 30%, xuống còn 1.860 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp giảm hơn 20%, ghi nhận gần 443 tỷ đồng

Trong kỳ, các khoản chi phí phát sinh đều giảm mạnh: Chi phí tài chính giảm 17% xuống mức 51,6 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 26% xuống 263 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm hơn 20% xuống mức 83 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2023, KIDO sở hữu 4 công ty liên doanh, liên kết gồm: Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh Kido (49%), Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina (40%), Công ty CP Đầu tư Lavenue (50%), Công ty CP Chế biến Thực phẩm Dabaco (50%).

Khấu trừ chi phí, KIDO đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 124 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 82 tỷ đồng, tăng 173% so với cùng kỳ năm trước. Theo KIDO, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính do công ty tái cơ cấu mạnh trong hoạt động đầu tư: thoái vốn một cách hiệu quả các khoản đầu tư như KIDO Foods; đầu tư thêm vào mảng bánh Thọ Phát.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, KIDO ghi nhận doanh thu thuần 6.670 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 647 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ.

Năm 2023, KIDO đặt mục tiêu doanh thu thuần 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng. Như vậy, KIDO đã thực hiện được 44,5% kế hoạch doanh thu, 97% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của KIDO đạt 13.179 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần gấp đôi so với đầu năm lên 2.058 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 49%, xuống còn 1.118 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2023, giá trị khoản đầu tư vào các công ty liên kết, công ty liên doanh đồng kiểm soát của KIDO là hơn 2.663 tỷ đồng, giảm 33% so với đầu năm. Trong đó, KIDO rót vốn nhiều nhất vào Công ty CP Đầu tư Lavenue (hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản) với 1.070 tỷ đồng. Lavenue hiện là chủ đầu tư dự án Lavenue Crown toạ lạc tại số 8 – 12, đường Lê Duẩn, quận 1, TPHCM.

Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất, nợ phải trả của KIDO ghi nhận ở mức 5.048 tỷ đồng, giảm hơn 27% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm gần một nửa xuống còn 2.182 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm 33% so với đầu năm, xuống còn 501 tỷ đồng.