Ducati Panigale V4 S 2023 của Ngọc Trinh giá hơn 1 tỷ có gì hay?

Vào cuối tháng 9//2023, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã gây xôn xao mạng xã hội khi đập hộp phần quà mình tự tặng bản thân, đó là 1 chiếc xe môtô phân khối lớn Ducati Panigale V4 S 2023 mới rất đẹp mắt, và tất nhiên, cũng đắt tiền. Hình ảnh do đơn vị bán xe Ducati Panigale V4 S 2023 cho Ngọc Trinh chia sẻ cho thấy, chiếc siêu mô tô phân khối lớn được đóng gói trong hộp quà màu hồng khá lớn, bên trong chứa hàng trăm quả bong bóng, và đây có lẽ là màn nhận xe mơ ước của không ít chị em. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng nhận bàn giao xe Ducati Panigale V4 S 2023, "nữ hoàng nội y" đã dính vào nhiều vụ việc không hay, dẫn đến bị cơ quan CSĐT công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can vào ngày 19/10 để tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 bộ luật Hình sự. Như vậy, Ngọc Trinh sẽ không thể trải nghiệm được chiếc siêu môtô mình mua vào cuối tháng 9 trong thời gian tới, được biết, trước khi "nữ hoàng nội y" này bị bắt tạm giam, chiếc Ducati Panigale V4 S 2023 cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ vì xác định người mẫu Ngọc Trinh đã lái xe môtô này đi trên cầu Ba Son (phường Bến Thành, quận 1) mà che lấp biển số, bản thân Ngọc Trinh cũng không có bằng lái xe theo quy định. Quay trở lại với chiếc xe môtô Ducati Panigale V4 S của Ngọc Trinh mua vào tháng 9 vừa qua, đây là 1 trong những dòng siêu mô tô được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại, là niềm mơ ước sở hữu của không ít biker và tất nhiên, người có tiền thì việc tậu Ducati Panigale V4 S về trải nghiệm hay chỉ chụp ảnh giống như Minh "Nhựa" là điều không thể bỏ qua. Theo tìm hiểu, giá bán của dòng xe mô tô Ducati Panigale V4 S tại Việt Nam hơn 1 tỷ đồng, chưa bao gồm các chi phí lăn bánh, với số tiền này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc mua 1 chiếc xe ôtô để che nắng che mưa cho mình và gia đình, nhưng với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh hay nhiều biker, việc chọn mua xe Ducati Panigale V4 S chỉ đơn giản đam mê, sưu tập, trong garage chắc chắn đã có xe ôtô, thậm chí là xe siêu sang hay siêu xe. Chiếc xe Ducati Panigale V4 S của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh có màu sơn đỏ, bộ áo được cho là đặc trưng của thương hiệu xe Ducati, điểm nhấn của chiếc xe này còn có nhiều chi tiết sơn đen nhám. Ducati Panigale V4 S là phiên bản cao cấp của mẫu Panigale V4. Xe được trang bị sẵn hai cánh gió khí động học ở đầu xe giúp tạo 30kg sức ép xuống mặt đường khi vận hành ở tốc độ 270 km/h. Một số cải tiến mới trên Panigale V4 S chính là khung phụ phía sau làm bằng nhôm và khung cổ phốt bằng hợp kim magiê giúp giảm trọng lượng. Là một chiếc siêu môtô cao cấp, Ducati Panigale V4 S sở hữu khá nhiều công nghệ điện tử hỗ trợ hiện đại như hệ thống kiểm soát lực kéo DTC EVO 2, hệ thống chống bó cứng phanh cảm biến góc nghiêng Cornering ABS EVO, hệ thống kiểm soát trượt bánh DSC, hệ thống kiểm soát hẫng bánh trước DWC EVO, hệ thống sang số nhanh DQS EVO 2, hệ thống kiểm soát độ gằn động cơ EBC EVO và hệ thống hỗ trợ đề-pa DPL. Bên cạnh đó là hệ thống ga điện tử với các chế độ vận hành khác nhau. Cung cấp sức mạnh cho xe mô tô Ducati Panigale V4 S là khối động cơ V4, dung tích 1.103cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 214 mã lực tại tua máy 13.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 123,5 Nm tại tua máy 10.000 vòng/phút. Đi kèm là hệ thống phun xăng điện tử và hộp số 6 cấp với công nghệ sang số nhanh hai chiều. Video: "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đập thùng Ducati Panigale V4 S.

