Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 được công bố, Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã: KDC) ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng đột biến.



Cụ thể, doanh thu thuần quý II của KIDO đạt 2.317 tỷ đồng, giảm 33,1% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do ảnh hưởng từ những biến động thị trường đã tác động lên doanh nghiệp. Tuy vậy tỷ lệ giảm chi phí vốn lại thấp hơn, chỉ 21,8% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 303 tỷ đồng, giảm gần 66% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý nhất quý II vừa qua là khoản doanh thu tài chính 961 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số 21 tỷ đồng ghi nhận trong quý II năm ngoái. Đây là khoản lãi từ thanh lý đầu tư (898 tỷ đồng). Khoản doanh thu tài chính này cũng giúp đảo ngược tình thế, do vậy dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế quý II/2023 của KIDO vẫn tăng gấp 3 lần cùng kỳ, lên 651 tỷ đồng (tương đương tăng 198%).

Theo giải trình từ KIDO cho biết, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính do Tập đoàn tái cơ cấu mạnh trong hoạt động đầu tư: Thoái vốn một cách hiệu quả các khoản đầu tư như Calofic, KIDO Foods; đầu tư mới vào mảng bánh Thọ Phát.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.377 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 727 tỷ đồng, tăng mạnh 71% và hoàn thành 80% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của KIDO đạt 501 tỷ đồng, tăng 47,7% so với cùng kỳ.

Năm 2023, KIDO lên kế hoạch kinh doanh với 15.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt gần 20% và 76% so với thực hiện năm 2022.

Dự kiến tung 450 tấn bánh trung thu ra thị trường, KIDO kinh doanh ra sao? (ảnh minh họa: Internet).

6 tháng đầu năm 2023, KIDO có chiến lược tái cơ cấu mạnh các ngành hàng, tập trung mạnh vào ngành hàng thực phẩm thiết yếu, tiếp tục tăng cường các hoạt động bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa trên thị trường. Doanh nghiệp đẩy mạnh đưa sản phẩm vào kênh phân phối MT (siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi…), đồng thời thúc đẩy kênh bán hàng trực tuyến.

Đối với mảng mới là mảng bánh, KIDO cho biết với mùa vụ trung thu 2023 công ty đã và đang trong quá trình hoàn tất những bước cuối cùng để ra mắt sản phẩm trong mùa trung thu, đồng thời tăng cường tuyển dụng khoảng 600 công nhân làm việc tại nhà máy bánh.

Chia sẻ về những chiến lược của KIDO trong mùa trung thu năm 2023, ông Trần Lệ Nguyên, Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO thông tin, quay trở lại thị trường bánh trung thu năm 2023, KIDO dự kiến tung ra thị trường 450 tấn bánh, tăng 50% sản lượng so với năm 2022, đồng thời đầu tư thêm dây chuyền sản xuất bánh trung thu theo công nghệ Nhật Bản, nhằm nâng cao công suất sản xuất để cung ứng lượng hàng lớn cho thị trường.

Riêng mảng bánh bao, cuối tháng 7/2023, KIDO dự kiến chính thức sở hữu 51% cổ phần thương hiệu Thọ Phát và hoàn tất nâng tỷ lệ sở hữu lên 70% trong quý II/2023. Thông qua hoạt động đầu tư này, KIDO đặt kế hoạch doanh thu trong năm 2023 cho Thọ Phát cùng với mảng bánh của công ty ở mức tổng cộng 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận kế hoạch là 200 tỷ đồng. Đây là khoản đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch của tập đoàn.

Trước đó, tình hình kinh doanh trong quý I/2023 của KIDO không mấy khởi sắc. Theo báo cáo tài chính quý I/2023, KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.060 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Trong khi đó các chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều tăng. Kết quả, KIDO ghi nhận lỗ sau thuế hơn 150 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 121 tỷ đồng. Đây cũng được cho là khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử kinh doanh của KIDO kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Nguyên nhân chính dẫn đến khoản lỗ nói trên là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được hạch toán tới 156 tỷ đồng.