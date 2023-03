Sacombank: Khách hàng gửi tiền bị mất gần 47 tỷ đồng

Vừa qua, Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống nhận được Đơn kêu cứu của bà Hồ Thị Thùy Dương (phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).



Khách hàng bị rút trộm 46,9 tỷ đồng

Trong đơn bà cho biết, mình là chủ tài khoản 0500420042321 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Chi nhánh Khánh Hòa, Phòng giao dịch Cam Ranh. Đây là tài khoản để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh tôm giống giữa bà Dương và các chủ hàng, hộ cá thể nuôi tôm.

Tháng 5/2022, bà Dương phát hiện ra tài khoản của bà bị mất tiền và đã đề nghị Ngân hàng Sacombank trích lục sao kê từ ngày 01/5/2022 để kiểm tra và đối chiếu các giao dịch. Sau khi rà soát, bà Dương phát hiện có 12 giao dịch (09 giao dịch rút tiền mặt và 03 giao dịch chuyển khoản) bất thường với số tiền thâm hụt lên đến 46,9 tỷ đồng.

Điều đáng nói, là bà Dương không có bất kỳ một văn bản ủy quyền cho cá nhân nào được thay mặt bà thực hiện các giao dịch chuyển tiền hoặc rút tiền đối với tài khoản trên. Trong khi các nội dung giao dịch lại ghi chú rằng bà Dương rút tiền mặt (9 giao dịch tiền mặt) tại thời điểm thực hiện giao dịch là khung giờ từ 18h00 đến 21h00, là khung giờ mà mọi giao dịch tại ngân hàng đều đóng cửa.

Thậm chí 1 trong 3 giao dịch chuyển khoản trái phép được phát hiện lên tới 11 tỷ đồng, trong khi hạn mức cho phép tối đa chuyển khoản của bà Dương là 10 tỷ đồng.

Quy trình chặt chẽ, nhưng khách vẫn mất tiền?

Qua tìm hiểu, phóng viên (PV) được biết để rút tiền mặt trực tiếp tại các điểm giao dịch của ngân hàng Sacombank, khách hàng cần thực hiện các bước sau: Khách hàng tới chi nhánh ngân hàng Sacombank gần nhất và yêu cầu được thực hiện giao dịch rút tiền , nhân viên sẽ cung cấp giấy rút tiền cho khách hàng; Điền đầy đủ các thông tin cần thiết theo yêu cầu như: Họ tên, số tài khoản, số thẻ CMND/CCCD, số tiền cần rút,... và ký đúng chữ ký mà khách hàng đã đăng ký khi mở thẻ; Nộp CMND/CCCD và giấy rút tiền đã điền đầy đủ thông tin cho nhân viên ngân hàng Sacombank để xác nhận lại; Sau khi xác nhận chắc chắn khách hàng là chủ tài khoản, nhân viên sẽ chuyển tiền trực tiếp cho khách hàng ngay tại quầy.

“Quy trình giao dịch rút tiền qua nhiều khâu và chặt chẽ như vậy song yếu tố tiên quyết là đích thân chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản có văn bản ủy quyền hợp lệ và đăng ký với ngân hàng phải thực hiện giao dịch tại quầy. Tôi là chủ tài khoản nhưng không có mặt tại đó thì có thể khẳng định số tiền của các giao dịch rút tiền trên là trái phép. Tôi đã đưa ra những bằng chứng chứng minh thời điểm phát sinh giao dịch rút 46,9 tỷ đồng của 12 giao dịch như đã nói, tôi ở nơi khác. Thậm chí, tôi cũng đề nghị ngân hàng Sacombank trích xuất camera tại quầy, nhưng đều không có”, bà Dương nhấn mạnh.

Ngân hàng nói gì?

Qua tìm hiểu được biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án và đang điều tra.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đối tượng chủ mưu trong vụ án này là Nguyễn Thị Thanh Hà (sinh năm 1975), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách nội nghiệp Phòng giao dịch Sacombank TP Cam Ranh. Do cần tiền nên Nguyễn Thị Thanh Hà mưu tính chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và khách hàng. Để thực hiện mưu tính này, Hà tự ý sử dụng những thông tin của khách hàng gồm số tài khoản, thẻ tiết kiệm rồi chỉ đạo thủ quỹ Ngô Thị Hồng Nhạn (sinh năm 1981) và hai giao dịch viên Nguyễn Trà My (sinh năm 1999), Ngô Nữ Hồng Hải (sinh năm 1975) lập khống hồ sơ tín dụng khách hàng vay tiền của Sacombank với tài sản thế chấp đảm bảo là thẻ tiết kiệm, tiền gửi của chính khách hàng để rút tiền từ ngân hàng.

Ngoài ra, Hà còn chỉ đạo 3 nữ nhân viên nêu trên lập chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền của một số khách hàng để chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền 4 bị can đã chiếm đoạt của khách hàng là hơn 100 tỷ đồng. Hiện, 2 bị can Hà và Nhạn đã bị bắt tạm giam, còn My và Hải được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trở vụ việc của bà Dương, bà đã gửi đơn kêu cứu, đơn yêu cầu, văn bản đề nghị tới ngân hàng Sacombank. Song, hơn 10 tháng qua, kể từ thời điểm phát hiện tiền bị thâm hụt trong tài khoản, câu trả lời từ phía pháp nhân đều là “không đủ thẩm quyền hay chờ kết luận”.

Mới đây, trong buổi làm việc ngày 07/3/2023, ông Nguyễn Văn Ánh, Phó Giám đốc chi nhánh Sacombank Khánh Hòa, đồng thời là tân Trưởng phòng giao dịch Cam Ranh (sau vụ việc cán bộ nhân viên bị truy tố pháp luật, hầu hết nhân sự tại phòng giao dịch Cam Ranh đã được thay mới - PV), đã thừa nhận: Việc cán bộ nhân viên chiếm dụng, rút tiền trái phép lên tới 46,9 tỷ đồng của bà Dương là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, thẩm quyền của phòng giao dịch là không đủ chức năng để giải quyết vụ việc của bà Dương. Do vậy, đề nghị khách hàng lên làm việc với Chi nhánh Sacombank Khánh Hòa.

Tương tự, ông Cao Phi Kiều, Giám đốc Chi nhánh Sacombank Khánh Hòa cho biết: Khoản tiền 46,9 tỷ đồng của bà Dương bị rút trộm đã được cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố theo luật định. Chi nhánh Sacombank Khánh Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan của bà Dương và 5 cá nhân khác cùng chung bị hại lên “tổng” (ngân hàng Sacombank tại TP Hồ Chí Minh). Để giải quyết, đề nghị đi gặp cấp thẩm quyền cao hơn.