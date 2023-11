Sa thải nhân sự, ngưng hoạt động, DN BĐS lâm vào thế khó

Mới đây, Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) thông báo cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc không lương từ 26/11 với lý do cạn dòng tiền.

Chia sẻ về động thái này, ông Đinh Chí Minh, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc HDTC, cho biết hiện nguồn tài chính của công ty vô cùng khó khăn, không có nguồn thu để chi trả lương cho lãnh đạo, nhân viên. Vì vậy, để phù hợp với tình hình hoạt động trong thời gian hiện nay, hội đồng quản trị đã thống nhất sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, chỉ giữ lại những nhân sự chủ chốt nhằm củng cố công ty giai đoạn trước mắt.

"Vì vậy, công ty thông báo toàn thể cán bộ, nhân viên đang làm việc tại HDTC, chi nhánh công ty tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc", ông nói.

Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) là doanh nghiệp nhà nước, có tiền thân là "Ban Quản lý công trình nhà ở" trực thuộc Sở Nhà Đất và Công trình công cộng. Doanh nghiệp hình thành từ năm 1984. Năm 2015, UBND TP.HCM phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển thành Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà do ông Đinh Trường Chinh làm Chủ tịch HĐQT. Nhà nước giữ lại 30% cổ phần do Resco nắm giữ.

HDTC đã thực hiện nhiều dự án lớn tại TP.HCM như Khu dân cư Bình Trưng 10ha (quận 2), khu dân cư Bình Trị Đông 28ha (huyện Bình Chánh), khu đô thị mới An Phú - An Khánh 131ha (quận 2), khu dân cư An Sương 65ha (quận 12)...

Hiện tại, HDTC đang thực hiện các dự án như Laimian Quy Nhơn 112,95ha; Dự án Lăng Cô Spa & Resort 10ha; Dự án khu công nghiệp Bá Thiện 247,4ha, Dự án Laimian City ở 2 thành phố Thủ Đức, TP.HCM, Quy Nhơn; Dự án An Sương i-park quận 12…

Doanh nghiệp Bất động sản bất lực trước sự khó khăn của thị trường.

Khó khăn không chỉ đến HDTC mà theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 10 tháng năm nay, cả nước có 1.067 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính quý 3 của nhiều doanh nghiệp bất động sản cho thấy, việc cắt giảm nhân sự tiếp tục được thực hiện “mạnh tay”, qua 9 tháng, hàng trăm nhân viên mất việc. Thậm chí, không ít doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, giải thể.

Theo đó, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cũng mạnh tay cắt giảm quy mô nhân sự. Tính tới ngày 30/9, số lượng nhân viên của DXG là hơn 2.480 người, giảm gần 1.300 nhân sự so với thời điểm đầu năm.

Công ty này đang tái cơ cấu đối với 8 công ty con, gồm: CTCP Đầu tư Bất động sản Miền Đông, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Đông Nam Bộ, Công ty TNHH Đất Xanh Finance, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Phước, CTCP Đầu tư Diamond Tower, CTCP Đầu tư Ruby Tower, CTCP Đầu tư Shapphire và CTCP Đầu tư Emerald Tower.

Cũng trong “họ” Đất Xanh, CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) chứng kiến cảnh nhân sự ngày càng "teo tóp". Đến ngày 30/9/2023, công ty có 2.249 nhân viên, giảm 1.091 người so với thời điểm đầu năm.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản khác trên sàn cũng ghi nhận biến động nhân sự. Đến cuối tháng 9, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) có 254 nhân sự, giảm hơn 100 người so với thời điểm kết thúc năm 2022. CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) giảm 36 nhân sự qua 9 tháng. Tính tới 30/9, KDH có 306 nhân viên.

Khó khăn hơn cả là CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR) tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 15/11 đến ngày 14/11/2024. PVR đã nhận được giấy xác nhận từ Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp về việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 1 năm. Lý do để doanh nghiệp sắp xếp lại nhân sự và tìm hướng kinh doanh mới.

Ngày 31/10, Hội đồng quản trị PVR đã ra quyết định về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trong đó nêu ra việc bị phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng theo quyết định của tòa án và năm 2023 doanh nghiệp không có kinh phí để duy trì hoạt động.

Dự kiến năm 2024, doanh nghiệp vẫn chưa có kinh phí hoạt động. Việc tạm ngừng là thời gian để công ty xem xét tìm kiếm giải pháp, phương hướng để công ty có tài chính hoạt động trở lại.

Tại báo cáo tài chính quý 3/2023, mục doanh thu để trắng nhưng vẫn phải trả chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp. Kết quả PVR lỗ 77 triệu đồng. Lỗ lũy kế tại 30/9 gần 79 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị CTCP Licogi 166 (LCS) công bố nghị quyết tạm ngừng kinh doanh 1 năm, từ 15/3 đến ngày 14/3/2024 do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn.

Hội đồng quản trị Licogi 166 cho biết, tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức. Việc tạm ngừng kinh doanh đã nằm trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Licogi 166.