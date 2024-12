TP HCM: Liên danh 3 nhà thầu trúng gói xây dựng TTYT quận 5 hơn 45 tỷ

Cuộc đua của 2 nhà thầu

Ngày 27/11/2023, Sở Xây dựng TP HCM đã ký Quyết định 2519/QĐ-SXD-TĐDA phê duyệt đầu tư xây dựng Trung tâm y tế dự phòng Quận 5 (nay là Trung tâm y tế Quận 5) với tổng mức đầu tư 93,612 tỷ đồng nhằm đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong khu vực, giải quyết kịp thời các vấn đề sức khỏe cho người dân, nâng cao sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh lây lan.

UBND TP HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5 đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Phúc Thành tổ chức mời thầu.

Dự án có 2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) đã được phê duyệt, trong đó tại Quyết định 1378/QĐ-SXD-TĐDA ngày 04/12/2024 do Sở Xây dựng TP phê duyệt, dự án có 8 gói thầu liên kết. Tại gói thầu Thi công xây dựng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5 phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 469/QĐ-BQLDA ngày 08/12, Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Phúc Thành đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cùng ngày. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ", nguồn vốn thực hiện ngân sách thành phố.

Quyết định KQ2400562201_2412291051 công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh phutacons- xây dựng trung tâm y tế quận 5 trúng thầu. Nguồn MSC

Gói thầu có giá dự toán 45,395 tỷ đồng, hoàn thành đóng mở thầu ngày 26/12 với 2 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó, Công ty TNHH xây dựng thương mại Vạn Thịnh Phát dự thầu với giá 46,714 tỷ đồng; Liên danh phutacons- xây dựng trung tâm y tế quận 5 dự thầu với giá 46,533 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm 3% còn 45,076 tỷ đồng).

Tới ngày 29/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5 đã phê duyệt Quyết định KQ2400562201_2412291051 công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh phutacons- xây dựng trung tâm y tế quận 5 (Công ty CP xây dựng và trang trí nội thất Phúc Tấn; Công ty TNHH tư vấn xây dựng và công nghệ môi trường Hòa Phát; Công ty CP tư vấn thương mại dịch vụ xây dựng điện kỹ thuật Hoàng Quân) trúng thầu với giá 45,076 tỷ đồng.

Tại gói thầu này, Công ty TNHH xây dựng thương mại Vạn Thịnh Phát trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Năng lực nhà thầu

Công ty CP xây dựng và trang trí nội thất Phúc Tấn (có địa chỉ tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM); thành lập năm 2012; người đại diện pháp luật Nguyễn Thế Trường. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 ngày 14/06/2023, nhà thầu có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 6/2015, từ đó tới nay đã tham gia và trúng 42/59 gói, trượt 16 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 776,616 tỷ đồng (với 62,04 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 290,554 tỷ đồng; với vai trò liên danh 486,062 tỷ đồng...

Chỉ riêng tháng 12/2024, nhà thầu được phê duyệt trúng 5 gói thầu cả với vai trò độc lập lẫn liên danh như:

Gói thầu Xây dựng thuộc dự án Xây dựng mới trụ sở Công An xã An Long với giá 9,678 tỷ đồng với vai trò nhà thầu liên danh;

Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trường Mầm non Phường 9 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 làm chủ đầu tư với giá 8,179 tỷ đồng với vai trò nhà thầu liên danh;

Gói Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình thuộc dự án Mở rộng Trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành do Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư với giá 32,426 tỷ đồng với vai trò nhà thầu liên danh;

Gói xây lắp thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Phù Đổng, Quận 6 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 6 làm chủ đầu tư với giá 4,865 tỷ đồng với vai trò nhà thầu độc lập;

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và công nghệ môi trường Hòa Phát (có địa chỉ tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM) thành lập năm 2008 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Kiều Hoài Sơn. Từ năm 2020 đến nay, nhà thầu đã tham gia 31 gói trúng 24 gói, trượt 6 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 102 tỷ đồng (với hơn 2,377 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập lần 15 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 87,181 tỷ đồng.

Chỉ riêng tháng 12/2024 nhà thầu được ghi nhận trúng 3 gói thầu, cả 3 gói này đều liên danh với Công ty CP xây dựng và trang trí nội thất Phúc Tấn

Công ty CP tư vấn thương mại dịch vụ xây dựng điện kỹ thuật Hoàng Quân (có địa chỉ tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM); thành lập năm 2020 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Nguyễn Thị Vân. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 3 ngày 03/10/2022, công ty có vốn điều lệ 5 tỷ đồng.

Nhà thầu được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia năm 2022 đến nay đã tham gia và trúng 21/45 gói, trượt 23 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu gần 230 tỷ đồng (với 32,23 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 17 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 213 tỷ đồng