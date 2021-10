Quản lý đền Mẫu Thoải bị “tố” sai phạm: Phường Ngọc Thụy nói gì?

Liên quan đến sự việc, người dân ở tổ dân phố số 10 (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP.Hà Nội) “tố” bà Nguyễn Thị Lệ Dung, hiện quản lý đền Mẫu Thoải tự ý xây dựng các công trình trong và ngoài đền lấn chiếm hành lang đê sông Hồng, thu chi không minh bạch, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ và có buổi làm việc với UBND phường Ngọc Thụy.



Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy đã chỉ đạo 3 cán bộ phụ trách địa chính, văn hóa, trật tự xây dựng đô thị phường thông tin cho phóng viên.

Trao đổi với PV về khu đất xây dựng đền Mẫu Thoải, bà Vũ Thị Mai Thi (Cán bộ địa chính phường Ngọc Thụy), khẳng định đền có diện tích 3.182,4m2, đã được UBND quận Long Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư, tổ dân phố số 8, 9, 10, không có tên bất cứ cá nhân nào. Trong đó, bà Nguyễn Thị Lệ Dung chỉ là thủ nhang, người quản lý trông nom ở đền.

Bà Nguyễn Thị Lệ Dung bị tố xây lấn chiếm hành lang bảo vệ đê sông Hồng tại đền Mẫu Thoải.

Trong khi đó, ông Hoàng Đức Tùng (cán bộ văn hóa phường Ngọc Thụy), cho biết bà Dung nằm trong Tiểu ban quản lý di tích cụm Trung Hà - Bắc Biên cùng 12 người nữa theo quyết định số 627 ký ngày 11/8/2020 của UBND phường Ngọc Thụy.

Về việc xây dựng, tu sửa đền Mẫu Thoải , Ban quản lý và trực tiếp tổ dân phố có làm báo cáo chung bằng văn bản xin ý kiến phòng văn hóa quận. Mới nhất là năm 2019, phòng văn hóa quận Long Biên có công văn trả lời về tu sửa cũng như cải tạo lại một số khuôn viên khi nhân dân đã phục dựng lại.

“Đền Mẫu Thoải là cơ sở tín ngưỡng chưa được công nhận là di tích lịch sử, chỉ là khu thờ cúng, tín ngưỡng của nhân dân. Chủ trương chung của quận, tất cả các khu di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa thì quận với thành phố quản lý, có nguồn đầu tư. Còn khu di tích chưa được thành phố công nhận thì sẽ chưa có nguồn của quận và thành phố cho đầu tư này”, ông Tùng thông tin.

Tuy vậy, ông Tùng cho hay phường Ngọc Thụy đã chỉ đạo chung, hàng tháng đền Mẩu Thoải khi mở hòm công đức phải có sự chứng kiến của Ban quản lý di tích và ban lãnh đạo tổ dân phố sở tại. Trong 1 năm, ngoài báo cáo hoạt động chung của di tích thì có thể công khai ở trên hội nghị nhân dân ở tổ dân phố vào hoạt động tổng kết cuối năm.

“Hiện nay, không có quy định nào cụ thể trong việc hướng dẫn ủy ban hay các cơ quan quản lý nguồn công đức, rất khó trong việc quản lý nguồn thu, nguồn chi của các đơn vị. Đền Mẫu Thoải là của cộng đồng dân cư, sự đóng góp là xã hội hóa, tức là của cá nhân hay sự vay mượn của cá nhân để sau xã hội hóa như nào thì Tiểu ban quản lý huy động”, anh Tùng nhấn mạnh.

Diện tích đất đền Mẫu Thoải được UBND quận Long Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư, tổ dân phố số 8, 9, 10, không có tên bất cứ cá nhân nào.

Trước phản ánh về việc đền Mẫu không có nội quy hoạt động, giờ mở cửa, đóng cửa,... mà do một mình bà Dung quyết định, ông Tùng cho biết trước kia đền có nội quy ra vào, giờ mở cửa, khách ra vào, kể cả quy định nét sống văn minh nơi thờ tự,... Tuy nhiên, có thể do sửa chữa hoặc mọi người chưa nhìn thấy hoặc để chỗ nào khác hoặc trong quá trình tu sửa chưa treo lên hoặc do mưa gió có thể rơi xuống,... Sau thời gian giãn cách, phường sẽ kiểm tra và yêu cầu đền hoàn thiện lại.

Liên quan đến thông tin tố bà Dung vi phạm TTXD, ông Lê Anh Tuấn (Tổ quản lý trật tự xây dựng phường Ngọc Thụy), cho biết khu đất A có diện tích là của cộng đồng dân cư tổ 8, 9, 10 đang là đền Mẫu Thoải. Sau này, cấp giấy chứng nhận cho cộng đồng dân cư quản lý. Diện tích nhân dân phản ánh lấn chiếm vẫn nằm trong diện tích được cấp sổ đỏ của đền.

“Hiện nay, chưa có quy định nào chi tiết về quản lý đình, đền chùa, mỗi địa phương vận dụng 1 kiểu, 1 cách quản lý, chưa thống nhất. Chính quyền địa phương rất lúng túng bởi không có hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong việc quản lý di tích này”, ông Tuấn nói.

Tại buổi làm việc, các đại diện phường Ngọc Thụy cũng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về nguồn thu tại đền Mẫu Thoải mỗi năm hàng chục tỷ đồng, và cho biết lãnh đạo đã giao phòng ban chuyên môn, Công an vào cuộc kiểm tra, xem xét, giám sát theo ý kiến của nhân dân.

Thông tin thêm với PV, ông Nguyễn Văn Thuần, Trưởng tiểu Ban quản lý di tích cụm Trung Hà - Bắc Biên (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên), cho biết Tiểu ban chỉ quản lý chung, quản lý về mặt tinh thần, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đúng theo quy định của Nhà nước,... không quản lý về mặt kinh tế, thu chi.

“Tiểu ban không quản lý thu chi ở đền Mẫu Thoải mà tự đền quản lý”, ông Thuần nói.