Rau xanh đóng giỏ tiền triệu, bí mật đằng sau khiến nhiều người bất ngờ

Thời gian gần đây, nhiều người tiêu dùng nhất là các chị em nội trợ đang cảm thấy “sốc” trước thông tin giá bắp cải, rau xà lách,… bán ở một số siêu thị cao ngất ngưởng lên vài trăm nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, đại diện một số siêu thị kinh doanh sản phẩm này sau đó cho biết, các sản phẩm đều xem là "nữ hoàng rau xanh" nhập khẩu. Do vậy, các sản phẩm tươi sống được nhập khẩu thường có giá bán khác với các sản phẩm được gieo trồng tại Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống ngày 17/10, tại quầy rau củ quả của một siêu thị nằm trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) cũng bày bán các loại rau xanh nhập khẩu. Đủ các loại rau xanh, xuất xứ khách nhau được bày bán. Giá cũng như nguồn gốc các sản phẩm rau nhập khẩu tại siêu thị này đều được niêm yết công khai. Nếu quan sát bằng mắt thường, vẻ bề ngoài của các loại rau xanh nhập khẩu này chẳng khác gì sản phẩm được gieo trồng tại Việt Nam. Với trọng lượng chưa tới 1kg nhưng bông cải tím Organic Úc được bán với giá 88.750 đồng. Nhiều sản phẩm "nữ hoàng rau xanh" nhập khẩu khác cũng có giá từ vài trăm nghìn đồng dù trọng lượng chưa tới 1kg. Búp bắp cải xanh Úc bán giá 101.600 đồng/254g. So với các loại rau xanh trồng tại Việt Nam, giá của các loại rau nhập khẩu này đều cao ngất ngưởng. Đặc biệt, siêu thị còn đóng giỏ quà các loại rau nhập khẩu với giá từ vài trăm nghìn đồng đến tiền tiền triệu/giỏ. Với “giỏ quà như ý” gồm các sản phẩm rau nhập khẩu như: Bắp cải đỏ, bắp cải xanh, cần tây, bông cải xanh, hành tây đỏ được siêu thị lấy giá gần 800.000 đồng/giỏ. Có giỏ rau khác bán giá gần 1 triệu đồng.

